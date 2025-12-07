Beykoz'da hatalı sollama faciası! Çok sayıda yaralı var

Olay saat 00.00 civarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Riva Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 EEF 870 plakalı otomobil çift yönlü yolda öndeki aracı sollamak isteyince karşı yönden gelen 34 MCC 534 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada iki araçtaki toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan 7 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Riva Beykoz yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.