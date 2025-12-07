Eskişehir'deki polisin Terörsüz Türkiye sözlerine Barış Yarkadaş'tan sarsıcı uyarı: Türkiye yaşanmaz bir yer haline gelir

Eskişehir'de bir polis memurunun sokak ortasında kalabalığa seslenerek Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili eleştirilerde bulunması çok konuşulmuş, olayın videosunun sosyal medyada yayılmasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü inceleme başlatarak polisi görevden uzaklaştırmıştı.

TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında konuyla ilgili konuşan Barış Yarkadaş, önemli yorumlarda bulunarak polisin tavrını sahiplenen partilere de uyarıda bulundu.

"Polis de asker de siyasi tavır alamaz, siyasi görüş açıklayamaz." diyen Yarkadaş "Buradan Zafer Partisi'ni, İYİ Parti'yi ve CHP'nin bazı yöneticilerini uyarıyorum: Bu kötülüğe kapı açmayın." ifadelerini kullandı.

GEZİ OLAYLARINI HATIRLATTI: DOKTOR ALİ İSMAİL KORKMAZ'I TEDAVİ ETMEDİ

2013'te yaşanan Gezi olaylarını hatırlatan Yarkadaş "Kardeşimiz Ali İsmail Korkmaz 18 yaşında sokak ortasında dayak yedi ve bir doktor Korkmaz'ı görüşlerinden dolayı tedavi etmedi, hepimiz itiraz ettik, ayağa kalktık." dedi.

"ÜST SUBAY BELEDİYE BAŞKANININ ELİNİ SIKMADI"

Bir başka olayı daha örnek gösteren Yarkadaş, Ayhan Bilgen'in Kars'ın belediye başkanı olduğu dönemi hatırlatarak "Bir törende üst subay Bilgen'in elini sıkmadı. Hakkın var mı, senin seçilmiş bir belediye başkanının elini sıkmamaya?" diye sordu.

"KAMU GÜCÜNÜ ELİNE GEÇİREN KARŞISINDAKİNE YAŞAM HAKKI TANIMAZ"

"Bunun önünü açarsanız Türkiye yaşanmaz bir yer haline gelir. Bu kötülüğü yapmayın." diye uyarıda bulunan Yarkadaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"O polis kardeşimiz bireysel hassasiyetiyle belki bir travma yaşadı çıktı bir şey yaptı ama bunun önünü açarsanız Türkiye şöyle bir yer hale gelir: Kamu gücünü eline geçiren, karşısındakine yaşam hakkı tanımaz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün devlet daireleri partizanlaşmış kadrolarla dolar. Yarın CHP iktidara geldiğinde de aynı tavır olursa itiraz ederim."