Çekmeköy'de özel halk otobüsü devrildi

İstanbul Çekmeköy'de sabah saatlerinde İETT'ye bağlı özel halk otobüsü kaza yaptı.

Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy kesimi Ümraniye istikametinde 34 HO 2867 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Daha sonra bariyerleri aşan otobüs, yan yola sürüklendi.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkan ve kazadan yara almadan kurtulan şoför, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.