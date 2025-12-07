Alaska'da şiddetli deprem! 1 saatte 4 kez sallandı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ABD'nin Alaska eyaletinde deprem olduğunu bildirdi. Merkez üssü Alaska'nın Yakutat bölgesi olan depremin 7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

PEŞ PEŞE 3 DEPREM DAHA

USGS, aynı bölgede yaklaşık bir saat içinde ilk ikisi 4,7 ve diğeri 4,1 büyüklüğünde olan 3 deprem daha bildirdi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

İnsan nüfusunun çok az olduğu bölgede depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.