Alaska'da şiddetli deprem! 1 saatte 4 kez sallandı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ABD'nin Alaska eyaletinde deprem olduğunu bildirdi. Merkez üssü Alaska'nın Yakutat bölgesi olan depremin 7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
USGS, aynı bölgede yaklaşık bir saat içinde ilk ikisi 4,7 ve diğeri 4,1 büyüklüğünde olan 3 deprem daha bildirdi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
İnsan nüfusunun çok az olduğu bölgede depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.