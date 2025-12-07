Sokak röportajı tepki çekmişti! Arif Kocabıyık tutuklandı

İlave TV isimli kanalda paylaşılan bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı hakkında hakaret içerikli konuşmalar tespit edilmesi üzerine Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından adli tahkikat başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Antalya'da 2. Sulh Ceza Hakimliğince İlave TV kanalının yöneticisi Arif Kocabıyık hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

ÇANAKKALE'DE GÖZALTINA ALINDI

Şehir dışında olduğu tespit edilen Arif Kocabıyık, önceki gün Çanakkale'de gerçekleştirilen denetim sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.