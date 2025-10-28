Çankırı'da korkutan yangın! Ev ve ahırlar kullanılmaz hale geldi

Yangın, gece saatlerinde meydana geldi. Köyde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 36 personel, 1 iş makinesi ve 9 yangın aracı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken 6 ev ve 1 ahırda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.