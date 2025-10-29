Çay ocağına silahlı saldırı! Ortalık ayağa kalktı

Elazığ'da bir çay ocağına pompalı tüfekle düzenlenen saldırı meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler henüz bilinmeyen sebeple çay ocağına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmazken şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler, olaya karışan 1 şüpheliyi yakaladı. Polis ekiplerince incelemenin devam ettiği öğrenildi.