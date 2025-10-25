1.1 milyon TL’ye sahibinden alınabilecek en iyi ikinci el arabalar! Hem üzmüyor hem de satarken kazandırıyor

Toyota Corolla (2019 - 2021 Model Yılları): Sorunsuzluk ve yüksek dayanıklılık arayanlar için Toyota Corolla, her zaman güvenilir bir limandır. Bu bütçeyle, 2019-2021 model yılları arasındaki otomatik şanzımanlı 1.6 VVT-i versiyonlarına veya daha yüksek kilometreli 1.8 Hybrid modellerine ulaşmak mümkündür. Düşük arıza oranı ve yüksek ikinci el değeri, onu uzun vadeli bir yatırım haline getirir.