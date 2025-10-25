1.1 milyon TL’ye sahibinden alınabilecek en iyi ikinci el arabalar! Hem üzmüyor hem de satarken kazandırıyor

Kategoriler
Türkiye ikinci el piyasasında 1.1 milyon TL, artık eski model araba derdini bitirip, nispeten genç, otomatik vitesli ve donanımlı modellere ulaşmanın kapısını açan kritik bir bütçedir. Bu fiyat aralığında, C segmenti liderlerinden popüler kompakt SUV'lara kadar, satarken en az değer kaybını yaşatacak 10 otomobil modeli uzman analizleriyle belirlendi. İşte paranızın değerini koruyacak tercihler.
Kia Sportage (2018 - 2020 Model Yılları): Kompakt SUV segmentinde yer alan Kia Sportage'ın bu jenerasyonları, modern tasarımı ve geniş iç mekanıyla öne çıkar. Bu bütçede dizel otomatik versiyonları bulunabilir ve Hyundai Tucson ile aynı mekanik altyapıyı paylaşır. SUV pazarında yüksek talep gören bir modeldir.
Fiat Egea Cross (2022 - 2023 Model Yılları): SUV görünümünü ve yerli üretimin avantajlarını isteyenler için Fiat Egea Cross, bu bütçenin en genç seçeneklerindendir. 2022 ve sonrası model yılları, yani neredeyse sıfıra yakın kilometreli araçlar bulmak mümkündür. Düşük bakım maliyeti ve yüksek yakıt ekonomisiyle öne çıkar.
Hyundai i30 (2018 - 2020 Model Yılları): Kompakt hatchback segmentinde konforlu ve donanımlı bir alternatif arayanlar için Hyundai i30, bu bütçenin akılcı tercihlerindendir. 1.6 CRDI dizel otomatik versiyonları, yakıt ekonomisi ve Kore markalarının artan güvenilirliğiyle dikkat çeker.
Opel Astra (2018 - 2021 K Jenerasyonu): C segmenti hatchback arayanlar için Opel Astra, bu bütçede modern donanım ve güçlü bir şasi sunar. 1.6 dizel CDTI motoru hem sessiz hem de yakıt açısından verimlidir. Geniş iç hacmi ve şık tasarımıyla öne çıkan bir seçenektir.
Toyota Corolla (2019 - 2021 Model Yılları): Sorunsuzluk ve yüksek dayanıklılık arayanlar için Toyota Corolla, her zaman güvenilir bir limandır. Bu bütçeyle, 2019-2021 model yılları arasındaki otomatik şanzımanlı 1.6 VVT-i versiyonlarına veya daha yüksek kilometreli 1.8 Hybrid modellerine ulaşmak mümkündür. Düşük arıza oranı ve yüksek ikinci el değeri, onu uzun vadeli bir yatırım haline getirir.
Renault Megane Sedan (2020 - 2022 Model Yılları): C segmentinde konforlu ve geniş bir araç arayanlar için Renault Megane Sedan, uygun fiyatıyla iyi bir tercihtir. Bu bütçeyle, 2020-2022 model yılları arasındaki dizel 1.5 dCi veya benzinli TCe motorlu otomatik şanzımanlı versiyonları bulunabilir. Yaygın servis ağı ve parçalarının kolay bulunması, Megane'ı en az zarar ettiren modeller arasına sokar.
Honda Civic (2018 - 2020 FC5 Kasa): Performans ve donanımı bir arada isteyenler için Honda Civic, FC5 kasasıyla bu bütçenin en dinamik seçeneklerinden biridir. Bu bütçeyle, 2018-2020 model yılları arasındaki otomatik şanzımanlı versiyonlarına ulaşmak mümkündür. Civic'in yüksek piyasa likiditesi ve sağlamlığı, onu finansal açıdan cazip kılar.
Volkswagen Golf (2019 - 2021 Model Yılları - 7.5 Jenerasyonu): Alman kalitesini ve kompakt sürüş dinamiklerini bu bütçeyle deneyimlemek isteyenler için Golf, en iyi hatchback'tir. Bu fiyata, 1.0 TSI veya 1.6 TDI motorlu, DSG şanzımanlı (dikkatli kontrol gerektirir) versiyonları hedeflenmelidir. Golf, piyasada likiditesi en yüksek araçlardandır.
Nissan Qashqai (2019 - 2021 J11 Kasa): Kompakt SUV segmentine güçlü bir seçenekle giriş yapmak isteyenler için Qashqai, popülaritesi yüksek bir seçenektir. Bu bütçeyle, 1.5 dCi dizel veya 1.3 benzinli motorlu otomatik versiyonları bulunabilir. Nissan'ın yüksek piyasa likiditesi, aracı satarken değerini korumasına yardımcı olur.
Peugeot 3008 (2017 - 2018 İlk Jenerasyon): Kompakt SUV segmentinde daha premium bir iç mekan ve fütüristik tasarım arayanlar için Peugeot 3008'in ilk jenerasyonları bu bütçeye yaklaşmıştır. Özellikle 1.6 BlueHDi dizel motorlu otomatik versiyonları, yüksek donanım seviyesiyle cazip bir seçenektir.