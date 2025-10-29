Fırtına ortasında pazarcıdan spikerlik denemesi! İzleyenler hem endişelendi hem güldü

Antalya'da aniden bastıran fırtınalı sağanak sonrası vatandaşlar ve pazarcılar zor anlar yaşadı. Pazarda güneşlikler devrilip tezgahlar savrulurken bir pazarcının çektiği video felaket anlarında izleyenleri hem endişelendirdi hem de güldürdü. O anları Mustafa Ünal isimli vatandaş cep telefonunu ile kaydederek, adeta bir spiker edasıyla anlattı. Mustafa Ünal, "Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok diyerek" yaşananları anbean kaydetti, heyecanı ise görüntülere yansıdı.