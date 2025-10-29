Menü Kapat
Kültür ve Turizm Bakanlığından 29 Ekim mesajı: 102. yıl coşkusu "10. Yıl Nutku" ile anıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümünü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nu okuduğu tarihi arşiv görüntüleriyle hazırladığı videolu mesajla kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü, Gazi 'ün 10. Yıl Nutku'nu okuduğu tarihi görüntülerle kutladı.

, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden derlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nu okuduğu görüntülerinin yer aldığı videolu mesajla kutladı.

10. YILDAN 102. YILA...

Bakanlığın NSosyal hesabından "10. Yıldan 102. Yıla Aynı Coşkuyla" başlığıyla paylaşılan mesajda, Cumhuriyet'in bağımsızlığın, millet olma bilincinin ve özgür yarınlara olan inancın en güçlü simgesi olduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından 29 Ekim mesajı: 102. yıl coşkusu "10. Yıl Nutku" ile anıldı

29 Ekim'in, Türk milletinin kaderini tayin ettiği, iradesini dünyaya duyurduğu gün olduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"29 Ekim 1933'te, Cumhuriyetimizin 10. yılı kutlamalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi milletimizin kalbinde yankılanmıştı. Bugün, 102. yılda, aynı gurur, aynı coşku ve aynı kararlılıkla Cumhuriyetimizi yaşatıyoruz. Bu özel günü, Sinema Genel Müdürlüğümüzün arşivinden derlenen 10. Yıl Nutku görüntüleriyle anıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Kültürümüzü, sanatımızı ve tarihimizin mirasını geleceğe aktarmanın onurunu paylaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

