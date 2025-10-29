MSB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video: 'Yeniden Doğuş' vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü için hazırlanan özel bir video yayınladı. Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan içerikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun anlam ve önemine dikkat çekilerek, ülkenin "yeniden doğuşu" vurgulandı.

"CUMHURİYET BİR MİLLETİN YENİDEN DOĞUŞU"

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet, bir milletin yeniden doğuşudur. Cumhuriyet, özgürlüğün, eşitliğin, aydınlığın ve umut dolu yarınların adıdır. Bugün, 102 yıl önce bir milletin küllerinden yeniden doğduğu günü kutluyoruz. Bizlere Cumhuriyet'i armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan videoda, Cumhuriyete giden süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve 29 Ekim 1923'e ait görüntüler yer aldı.

"Yerli ve milli teknolojilerle daha da güçlenen ordumuz, geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor." vurgusunun yapıldığı videoda, HÜRJET, Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu gibi yerli ve milli üretimlere de yer verildi.