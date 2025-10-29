Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

MSB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video: 'Yeniden Doğuş' vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak üzere özel bir video yayınladı. Paylaşımda, Cumhuriyet'in "özgürlüğün, eşitliğin ve umut dolu yarınların adı" olduğu belirtilirken, videoda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerine geniş yer ayrıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
12:13
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
12:13

(MSB), Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü için hazırlanan özel bir video yayınladı. Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan içerikte, Cumhuriyeti'nin kuruluşunun anlam ve önemine dikkat çekilerek, ülkenin "yeniden doğuşu" vurgulandı.

"CUMHURİYET BİR MİLLETİN YENİDEN DOĞUŞU"

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet, bir milletin yeniden doğuşudur. Cumhuriyet, özgürlüğün, eşitliğin, aydınlığın ve umut dolu yarınların adıdır. Bugün, 102 yıl önce bir milletin küllerinden yeniden doğduğu günü kutluyoruz. Bizlere Cumhuriyet'i armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal 'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

MSB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video: 'Yeniden Doğuş' vurgusu

Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan videoda, Cumhuriyete giden süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve 29 Ekim 1923'e ait görüntüler yer aldı.

"Yerli ve milli teknolojilerle daha da güçlenen ordumuz, geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor." vurgusunun yapıldığı videoda, , Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu gibi yerli ve milli üretimlere de yer verildi.

İLGİLİ HABERLER
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı paylaştı! İşte Cumhuriyet'in ilan edildiği orijinal belge
ETİKETLER
#Türkiye
#atatürk
#Hürjet
#milli savunma bakanlığı
#Cumhuriyet Bayramı
#102. Yıl
#Yerli Teknoloji
#Gündem
