Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Kahraman operatör yangına iş makinesiyle daldı! Yaptığı hamle felaketi önledi

Hatay'da şantiyede yangın çıktı. Alevlerin arasına dalan operatör Özkan Oluç, iş makinesiyle yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı. Hızlı müdahale, büyük bir felaketi önledi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.10.2025
12:37
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
12:37

Antakya ilçesi Alazı Mahallesi'nde bulunan bir şantiyedeki konteynerde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Şantiyede bulunan işçiler, yanan konteynere müdahale etmeye başladılar.

Kahraman operatör yangına iş makinesiyle daldı! Yaptığı hamle felaketi önledi

UÇURUMDAN YUVARLADI

içerisinde çalışan operatör Özkan Oluç, iş makinesiyle alevlerin arasına dalarak konteyneri uçurumdan yuvarladı. Alevlerin arasına dalan operatörün, konteyneri uçurumdan yuvarladığı anlar kameraya yansıdı.

Kahraman operatör yangına iş makinesiyle daldı! Yaptığı hamle felaketi önledi

Uçurumdan yuvarlanan konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Oluç'un hızlı müdahalesiyse alevlerin diğer konteynerlere sıçramasının önüne geçti.

"CAN VE MAL KAYBI OLMASIN DİYE YAPTIM"

Alevlerin arasına dalarak yanan konteyneri uçurumdan yuvarlayan operatör Özkan Oluç, "Konteyner da yangın çıktı. Önce arkadaşlara baktık ve içeride kimsenin olmadığını gördük.

Kahraman operatör yangına iş makinesiyle daldı! Yaptığı hamle felaketi önledi

Yangın diğer konteynerlere sıçramasın diye iş makinesiyle konteyneri aşağıya saldım. Konteynerlere sıçramasın, can ve mal kaybı olmasın diye aniden iş makinesiyle yanan konteyneri aşağıya attım.

Kahraman operatör yangına iş makinesiyle daldı! Yaptığı hamle felaketi önledi

Kimseye bir şey olmadı. İş makinesiyle konteyneri direk aşağıya saldım" ifadelerini kullandı.

