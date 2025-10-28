Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısı için '3 saat' uyarısı! Sağanak geliyor!

Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.