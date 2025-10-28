Menü Kapat
14°
 Onur Kaya

Hava sıcaklığı düşüyor! Meteoroloji 5 bölgeyi uyardı: Sağanak, sel ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre 28 Ekim Salı günü 5 bölgede sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca sel, su baskını ve fırtınaya karşı da uyarı yapıldı. Hava sıcaklığı batı bölgelerde 7 derece azalacak.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık değerlerinde de hissedilir derecede düşüş yaşanacak.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa, Yalova ve Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle ani , su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığı düşüyor! Meteoroloji 5 bölgeyi uyardı: Sağanak, sel ve fırtınaya dikkat

BATIDA 7 DERECE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

FIRTINA ALARMI

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

Hava sıcaklığı düşüyor! Meteoroloji 5 bölgeyi uyardı: Sağanak, sel ve fırtınaya dikkat

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU (28 EKİM 2025)

ANKARA °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ETİKETLER
#yağmur
#sel
#fırtına
#gök gürültüsü
#Sıcaklık Düşüşü
#Gündem
