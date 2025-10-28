Balıkesir hava durumu raporu ortaya çıktı! Yağmur kaç gün sürecek?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar ederken, bölgede sağanak yağış da etkisini sürdürüyor.

DEPREM SONRASI SAĞANAK

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin ardından bölgede sağanak başladı.

YAĞMUR ZOR ANLAR YAŞATTI

Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekipler, şiddeti giderek artan sağanak altında çalışmakta zorlandı.

DEPREMZEDELERE SICAK İÇECEK VE ÇORBA İKRAMI

Deprem korkusu nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar, sağanaktan korunmak için kafe ve restoran gibi işletmelere sığındı. Yardım kuruluşları, burada zaman geçiren depremzedelere sıcak içecek ve çorba dağıttı.

ARTÇILARDAN SONRA TEKRAR DIŞARI ÇIKTILAR

Kapalı pazar yeri, kafeterya ve kapalı alanlara sığınan vatandaşlar, artçılarla birlikte tekrar dışarı çıktı.

"ALLAH DEVLETE MİLLETE ZEVAL VERMESİN"

Kapalı pazar yerinde sabahlayan vatandaşlar, evlerinin zarar görmediğini ancak korktukları için pazar yerinde olduklarını söyledi. "Allah devlete, millete zeval vermesin" sözü ile olup biteni özetleyen vatandaşlar, depremlerin bir an önce sonlanması temennisinde bulundu.

BALIKESİR'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Öte yandan Balıkesir'de depremle birlikte etkili olan sağanak yağışın ne kadar süreceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Balıkesir'de salı günü hava sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba gününden itibaren hava parçalı ve az bulutlu seyredecek.

İşte Balıkesir'de 5 günlük hava durumu raporu...