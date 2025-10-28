Menü Kapat
Balıkesir hava durumu raporu ortaya çıktı! Yağmur kaç gün sürecek?

Dün gece 6,1 büyüklüğünde depremle sarsılan Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış, deprem korkusuyla geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hasar tespit ve yardım çalışması yapan ekipler de güçlük çekti.

'in ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki sonrası artçı sarsıntılar ederken, bölgede da etkisini sürdürüyor.

DEPREM SONRASI SAĞANAK

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi ve bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin ardından bölgede sağanak başladı.

Balıkesir hava durumu raporu ortaya çıktı! Yağmur kaç gün sürecek?

YAĞMUR ZOR ANLAR YAŞATTI

Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekipler, şiddeti giderek artan sağanak altında çalışmakta zorlandı.

Balıkesir hava durumu raporu ortaya çıktı! Yağmur kaç gün sürecek?

DEPREMZEDELERE SICAK İÇECEK VE ÇORBA İKRAMI

Deprem korkusu nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar, sağanaktan korunmak için kafe ve restoran gibi işletmelere sığındı. Yardım kuruluşları, burada zaman geçiren depremzedelere sıcak içecek ve çorba dağıttı.

Balıkesir hava durumu raporu ortaya çıktı! Yağmur kaç gün sürecek?

ARTÇILARDAN SONRA TEKRAR DIŞARI ÇIKTILAR

Kapalı pazar yeri, kafeterya ve kapalı alanlara sığınan vatandaşlar, artçılarla birlikte tekrar dışarı çıktı.

Balıkesir hava durumu raporu ortaya çıktı! Yağmur kaç gün sürecek?

"ALLAH DEVLETE MİLLETE ZEVAL VERMESİN"

Kapalı pazar yerinde sabahlayan vatandaşlar, evlerinin zarar görmediğini ancak korktukları için pazar yerinde olduklarını söyledi. "Allah devlete, millete zeval vermesin" sözü ile olup biteni özetleyen vatandaşlar, depremlerin bir an önce sonlanması temennisinde bulundu.

Balıkesir hava durumu raporu ortaya çıktı! Yağmur kaç gün sürecek?

BALIKESİR'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Öte yandan Balıkesir'de depremle birlikte etkili olan sağanak yağışın ne kadar süreceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Balıkesir'de salı günü hava sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba gününden itibaren hava parçalı ve az bulutlu seyredecek.

İşte Balıkesir'de 5 günlük hava durumu raporu...

Balıkesir hava durumu raporu ortaya çıktı! Yağmur kaç gün sürecek?
Bakan Yerlikaya Balıkesir'de: Depremzedelerle bir araya geldi
ETİKETLER
#deprem
#yağış
#balıkesir
#marmara
#sağanak
#ege
#Sındırgı
#Gündem
