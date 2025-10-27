Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 1 Kasım'da oynanacak mücadelenin bilet fiyatları gündemde

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında Galatasaray ile Trabzonspor RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve bilet fiyatları merak ediliyor. Mücadele 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
09:27
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
09:27

'de namağlup olarak lider olan , 1 Kasım 2025 Cumartesi günü 2. sırada yer alan ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray bu sezon Süper Lig kapsamında oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 28 puanla 1. sırada yer alıyor. Galatasaray, Trabzonspor maçından galibiyet alarak puan farkını açmak istiyor.

Trabzonspor ise bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. 2. sırada yer alan bordo-mavililer karşılaşmadan galibiyet alarak puan farkını 2'ye indirmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve ise gündem oldu.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçının henüz biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından karşılaşmaya 3-4 gün kala mücadelenin bilet satış duyurusunun yapılması bekleniyor.

Galatasaray - Trabzonspor maçının biletlerinin 29 Ekim 2025 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılar tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATLARI?

Galatasaray - Trabzonspor maçının bilet fiyatları da henüz açıklanmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın bilet fiyatlarının da netlik kazanması bekleniyor. Galatasaray'ın en son RAMS Park'ta oynadığı Göztepe mücadelesinin bilet fiyatları şöyle olmuştu:

  • Premium: 30.000 TL
  • Delux: 28.500 TL
  • Lux: 27.000 TL
  • Classic: 25.000 TL
  • Kategori 1: 17.500 TL
  • Kategori 2: 16.000 TL
  • Kategori 3: 15.000 TL
  • Kategori 4: 14.000 TL
  • Kategori 5: 13.000 TL
  • Kategori 6: 10.000 TL
  • Kategori 7: 9.000 TL
  • Kategori 8: 5.000 TL
  • Kategori 9: 4.000 TL
  • Kategori 10: 1.750 TL
  • Kategori 11: 1.500 TL
  • Misafir: 1.500 TL
#Futbol
#galatasaray
#trabzonspor
#süper lig
#bilet fiyatları
#Maç Biletleri
#Aktüel
