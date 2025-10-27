Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 1 Kasım'da oynanacak mücadelenin bilet fiyatları gündemde

Süper Lig'de namağlup olarak lider olan Galatasaray, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü 2. sırada yer alan Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray bu sezon Süper Lig kapsamında oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 28 puanla 1. sırada yer alıyor. Galatasaray, Trabzonspor maçından galibiyet alarak puan farkını açmak istiyor.

Trabzonspor ise bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. 2. sırada yer alan bordo-mavililer karşılaşmadan galibiyet alarak puan farkını 2'ye indirmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve bilet fiyatları ise gündem oldu.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçının henüz biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından karşılaşmaya 3-4 gün kala mücadelenin bilet satış duyurusunun yapılması bekleniyor.

Galatasaray - Trabzonspor maçının biletlerinin 29 Ekim 2025 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılar tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATLARI?

Galatasaray - Trabzonspor maçının bilet fiyatları da henüz açıklanmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın bilet fiyatlarının da netlik kazanması bekleniyor. Galatasaray'ın en son RAMS Park'ta oynadığı Göztepe mücadelesinin bilet fiyatları şöyle olmuştu: