Mevduatta son tablo! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 100 baz puan indirerek 39,50 seviyesine çekti. Banka bir önceki ay politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5 bandına indirmişti.
Peki bu karar mevduat faizlerinde de indirim olarak yansıyacak mı? Uzmanlar 100 baz puanlık 'sembolik' indirimin mevduat getirisinde bir kayba yol açmayacağını düşünüyor.
İşte halihazırdaki mevduat getirileri ve banka banka 1 milyon TL'nin aylık kazancı!
AKBANK
Faiz Oranı %43,00
Net Getiri 31.101 TL
Vade Sonu Tutar 1.031.101 TL
TEB
Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 33.271 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.271 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 32.548 TL
Vade Sonu Tutar 1.032.548 TL
ON PLUS
Faiz Oranı %45,00
Net Getir i32.548 TL
Vade Sonu Tutar 1 .032.548 TL
ING
Faiz Oranı %47,00
Net Getiri 33.995 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.995 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 32.548 TL
Vade Sonu Tutar 1.032.548 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı %42,82
Net Getiri 30.971 TL
Vade Sonu Tutar 1.030.971 TL
NKOLAY
Faiz Oranı %41,50
Net Getiri 28.140 TL
Vade Sonu Tutar 1.028.140 TL
GARANTİ BANKASI
Faiz Oranı %41,00
Net Getiri 29.655 TL
Vade Sonu Tutar 1.029.655 TL
EN PARA
Faiz Oranı %40,00
Net Getiri 28.932 TL
Vade Sonu Tutar 1.028.932 TL
QNB
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 32.548 TL
Vade Sonu Tutar 1.032.548 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %42,75
Net Getiri 30.921 TL
Vade Sonu Tutar 1.030.921 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı %42,00
Net Getiri 30.378 TL
Vade Sonu Tutar 1.030.378 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı %35,00
Net Getiri 25.315 TL
Vade Sonu Tutar 1.025.315 TL