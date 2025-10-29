Menü Kapat
Mevduatta son tablo! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

Ekim 29, 2025 12:33
1
Mevduatta son tablo! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 100 baz puan indirerek 39,50 seviyesine çekti. Banka bir önceki ay politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5 bandına indirmişti.

Peki bu karar mevduat faizlerinde de indirim olarak yansıyacak mı? Uzmanlar 100 baz puanlık 'sembolik' indirimin mevduat getirisinde bir kayba yol açmayacağını düşünüyor.

İşte halihazırdaki mevduat getirileri ve banka banka 1 milyon TL'nin aylık kazancı!

 

 

2

AKBANK 

Faiz Oranı %43,00

Net Getiri 31.101 TL

Vade Sonu Tutar 1.031.101 TL

3

TEB 

Faiz Oranı %46,00

Net Getiri 33.271 TL

Vade Sonu Tutar 1.033.271 TL

4

ODEA BANK 

Faiz Oranı %45,00

Net Getiri 32.548 TL

Vade Sonu Tutar 1.032.548 TL

5

ON PLUS 

Faiz Oranı %45,00

Net Getir i32.548 TL

Vade Sonu Tutar 1 .032.548 TL

6

ING 

Faiz Oranı %47,00

Net Getiri 33.995 TL

Vade Sonu Tutar 1.033.995 TL

7

GETİR FİNANS 

Faiz Oranı %45,00

Net Getiri 32.548 TL

Vade Sonu Tutar 1.032.548 TL

8

HAYAT FİNANS

Kâr Payı %42,82

Net Getiri 30.971 TL

Vade Sonu Tutar 1.030.971 TL

9

NKOLAY

Faiz Oranı %41,50

Net Getiri 28.140 TL

Vade Sonu Tutar 1.028.140 TL

10

GARANTİ BANKASI 

Faiz Oranı %41,00

Net Getiri 29.655 TL

Vade Sonu Tutar 1.029.655 TL

11

EN PARA 

Faiz Oranı %40,00

Net Getiri 28.932 TL

Vade Sonu Tutar 1.028.932 TL

12

QNB 

Faiz Oranı %45,00

Net Getiri 32.548 TL

Vade Sonu Tutar 1.032.548 TL


 

13

DENİZBANK

Faiz Oranı %42,75

Net Getiri 30.921 TL

Vade Sonu Tutar 1.030.921 TL

14

YAPI KREDİ 

Faiz Oranı %42,00

Net Getiri 30.378 TL

Vade Sonu Tutar 1.030.378 TL

15

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Faiz Oranı %35,00

Net Getiri 25.315 TL

Vade Sonu Tutar 1.025.315 TL

