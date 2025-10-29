Kargayla mizah amaçlı video çekerken parasını kaptırdı! Güldüren anlar kamerada

Hatay'da bulunan akaryakıt istasyonunda çalışan Taha Genç ve mesai arkadaşları, bölgede gezinen bir kargayı beslemeye başladı. Zamanla akaryakıt istasyonunun müdavimi olan karga, Genç ve mesai arkadaşlarına yakınlaşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde kargayı önce poğaçayla besleyen Genç, ardından mizah amaçlı video çekmek için karganın önüne 10 TL bıraktı. Parayı gagasıyla alan ve bir süre gezinen karga, gagasının arasındaki 10 TL'yle gözden kayboldu. Mizah amaçlı video çekmek için 10 TL'sinden olan Genç'in çektiği video sosyal medyada ilgi odağı oldu.