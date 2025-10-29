ABD lideri Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Güney Kore'de Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Trump bu görüşme sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyeceğini dile getirdi.

ABD lideri, görüşmenin neden gerçekleşmediğine dair açıklamalarda bulunmadı. Fakat Trump, Güney Kore yolundayken Kuzey Kore'nin yeni bir seyir füzesini test etmiş olmasının etkili olduğu düşünülüyor.

KORE YARDIMADASI'NDA BARIŞ UMUDU

Güney Kore lideri Lee ise Kore Yarımadası'nda barışın uzun süredir arzulanan bir hedef olduğunun altını çizdiği konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Trump'ın iyi niyetini görmesini umduğunu ifade etti.

Lee, "Kuzey Kore lideri Kim ile buluşmanız gerçekleşmedi, ama onunla diyaloğa açık olmanız ve bu konuda istekli görünmeniz bizim için zaten büyük bir anlam taşıyor" dedi. Trump'ın bu konudaki kararlığının geleceğe yönelik umut tohumları ektiğinin altını çizen Lee, "Sözlerinizin ve jestlerinizin, daha iyi ilişkiler için yeni fırsatların kapısını aralayacağını umuyorum. Bu çabanızda sizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN BARIŞ İÇİN ÇALIŞMA TAAHHÜDÜ

ABD Başkanı Donald Trump ise konuşmasına Güney Kore ve ABD arasında büyük bir dostluk ve sevgi olduğuna dikkat çekerek başladı. Korelerarası savaşın resmi olarak sona ermemesine rağmen çözüm için elinden geleni yapacağını söyleyen Trump, "Dünyada pek çok sorunu çözme fırsatım oldu. Bu kadar çok sorun olduğunu bile bilmiyordum. Kimsenin farkında bile olmadığı ülkeler, birbirleriyle savaş halindeydi ve milyonlarca insan ölüyordu. Onların çoğunu çözdük, bir tanesi hariç: Rusya-Ukrayna. Onu da yakında çözeceğimizi düşünüyorum. Bu konuda seninle, ekibinle ve pek çok başka kişiyle birlikte çalışacağım. Mantıklı bir çözüm bulabilir miyiz, bunu göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.