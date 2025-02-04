Ameliyattan sonra genç kadının hayatı kabusa döndü! Bülent Cihantimur bu kez sağlık skandalıyla gündemde!

04 Şubat 2025 09:56 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:42

İstanbul​ Eyüpsultan​'daki trafik kazasında oğlu Timur Cihantimur​'un Oğuz Murat Aci​'nin ölümüne yol açmasıyla sıkça gündeme gelen Bülent Cihantimur'un adı bu kez de bir sağlık skandalına karıştı. İddiaya göre, Cihantimur, yanlış operasyon sonucu Z.T.'nin felç kalmasına sebep oldu. Mağdur kadın şikayetçi oldu. İşte tüm detaylar...

Türkiye'nin gündemine oturan Eyüpsultan​'da gerçekleşen kazada Estetisyen Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur Oğuz Murat Aci​'nin ölümüne yol açmıştı. Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, kaza sonrası İstanbul​ Havalimanı'ndan ilk önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmışlardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Cihantimur'un adı ise bu kez bir sağlık skandalına karıştı.

YANLIŞ OPERASYON SONUCU GENÇ KADIN FELÇ KALDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2022 yılında estetik operasyon için Estetisyen Bülent Cihantimur'a başvuran genç kadın, hayatının kabusunu yaşadı. İddiaya göre, Cihantimur, yanlış operasyon sonucu Z.T.'nin felç kalmasına sebep oldu. Ameliyat masasına sağlam yatan genç kadının dayanılmaz ağrılar sonucu omurgasına da pil takıldı. 6 yılda bir değiştirilmesi gereken pilin maliyeti ise 1,5 milyon TL. Estetik ameliyat sonrasında çok sayıda ilaca rağmen şiddetli ağrılar çeken Z.T., savcılığa giderek Cihantimur hakkında şikayetçi oldu.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanması amacıyla arabulucu atandı. Bülent Cihantimur ve Z.T. arabulucu ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Tarafların arasında anlaşma sağlanamaması sebebiyle ilerleyen günlerde Cihantimur hakkında maddi manevi tazminat davası açılması bekleniyor.

"ENGELLİ BİR BİREY OLARAK HAYATIMA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIM"

Yıllarca fizik tedavi gören ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan genç kadın, "Bülent Cihantimur bana 2022 yılında kalça protezi ameliyatı yaptı ve ameliyattan 2 bacağım felç bir şekilde uyandım. Deri altına konması gereken silikon, kas altına konulduğu için doktor hatasından dolayı ağır siyatik sinir hasarı gelişti ve bu hasara bağlı ağır siyatik sinir hasarı meydana geldi. Ağır siyatik sinire hasarına bağlı ölümcül ağrılardan dolayı omurgama ömür boyu pil takılmasına karar verildi ve bu pil servet değerinde. Şuan ki değeri yaklaşık 1.5 milyon TL, her 6 yılda bir ömür boyu bu ameliyatın yenilenmesi gerekiyor. Yıllarca fizik tedavi gördüm, engelli bir birey olarak hayatıma devam etmek zorundayım ve omurgamda pil ile yaşamak zorundayım" şeklinde konuştu.

"İNTİHARA KALKIŞTIM"

Tüm tedavilerini kendi imkanlarıyla yaptığını söyleyen Z.T., "Hayatım boyunca hamile kalmam, araba kullanmam, spor yapmam ve buna benzer bir çok şey yapmam yasak. Bülent Cihantimur beni hastaneden attı ve durumumun doktor hatası olduğu tüm heyet raporlarında mevcut. Omurgama pil takıldıktan sonra fizik tedavi görmediğim için felçli bacağım kırıldı ve intihara kalkıştım. 17 gün yoğun bakımda kaldım hiçbir şekilde benimle ilgilenmediler. Çok kötü bir muamele yaptılar ve tüm tedavimi kendi imkanlarımla yaptım. Şuan sağ bileğim felç kaldı ağır siyatik sinir hasarı ve bu hasara bağlı ölümcül ağrılar çektim. Omurgamda ömür boyu pile mahkum edildim. Şuan sol ayak iyileşti, sağ bacağımın bilekten aşağısı hala felç. Düzelip düzelmeyeceğim belli değil, ömür boyu böyle yaşama ihtimalim var. Bana verdiği maddi manevi tüm zararlar için kendisinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.