Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un ses kayıtları ortaya çıktı: Adam ölüyor hemen gel!

08 Ekim 2024 08:50 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:12

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ölümlü kaza sonrası annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrasına ait ses kaydı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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İstanbul​ Eyüpsultan​'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci​'nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur​'un kaza sonrasına ait ses kaydı ortaya çıktı.

1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur, kazanın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a sonrasında ise ABD'ye kaçmıştı. ABD'de aylarca kalan ikili Timur Cihantimur'un kaydolacağı dil okuluna gittiği sırada gözaltına alınmış ve iki isim de tutuklanmıştı. Timur Cihantimur hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmaları ortaya çıktı.

"ADAM ÖLÜYOR, HEMEN GEL"

Ses kayıtlarında Cihantimur’un Adem isimli bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuluyor. Cihantimur’un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ve kimsenin cevap vermediği de duyuluyor.