İstanbul Boğazı'nda tekne ve kano çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda tekne ile çarpışan kanodaki 4 kişi, deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı. Boğaz'ın Beykoz açıklarında henüz bilinmeyen nedenle bir tekne ile içerisinde 4 kişinin bulunduğu kano çarpıştı.

KANODA 4 KİŞİ DENİZE DÜŞTÜ

Çarpışma sonucu devrilen kanodaki 4 kişi denize düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, bu kişileri sudan çıkardı. Kanodaki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.