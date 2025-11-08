Sabahları kahve içmeden uyanamıyorum diyenler bu haber sizi ilgilendiriyor! Meğer zararları saymakla bitmiyormuş...

Kahve, dünya genelinde sudan sonra en çok tüketilen içecek ve birçok kişi için sabah alarmından bile daha güçlü bir uyandırıcı. O zengin aroma ve kafeinin hızlı vuruşu, günü başlatmak için vazgeçilmez bir dürtü yaratıyor. Ancak bu bağımlılığın ve özellikle kahveyi tüketme şeklinin, vücudun doğal işleyişini bozduğu ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırladığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kahvenin içindeki kafein, bir yandan beynimizi uyandırırken, diğer yandan sindirim ve sinir sistemimiz üzerinde beklenmedik etkiler yaratır.