Bugün grev var mı 19 Aralık son dakika? Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan grev kararı

Bugün grev mi var sorusu binlerce kişinin gündemine yerleşirken Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan duyuru geldi. Üyeler, 19 Aralık 2025 tarihinde ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacağını paylaştı.

BUGÜN GREV VAR MI, NE GREVİ?

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan gelen açıklamaya göre bugün (19 Aralık) grev kararı alındı. Yoksulluk sınırının üstünde maaş talep etmelerinden dolayı grev yaparken birçok neden de duyuruda yer aldı.

BUGÜN NE GREVİ YAPILIYOR, NEDEN?

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından yapılan grevde, grev sebepleri şöyle açıklandı:

Maaş: Yoksulluk sınırının üstünde maaş talep ediliyor.

Seyyanen Zam: Sadece ayrıcalıklı bir zümreye değil, emekçi ve emeklilerin tamamına seyyanen zam verilmesi.

Emekli Aylığı: Yan ödemelerin tamamının emekli aylıklarına yansıtılması.

Gelir Vergisi: Gelir vergisinin %15'e sabitlenmesi.

Enflasyon Farkı: Enflasyon farkının aylık olarak ödenmesi.

İkramiye: Yılda 4 ikramiye ödenmesi.

Yardım: Kira yardımı sağlanması.