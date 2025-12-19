Bugün grev var mı 19 Aralık son dakika? Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan grev kararı

Kategoriler
Bugün grev mi var sorusu binlerce kişinin gündemine yerleşirken Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan duyuru geldi. Üyeler, 19 Aralık 2025 tarihinde ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacağını paylaştı.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan gelen açıklamaya göre bugün (19 Aralık) grev kararı alındı. Yoksulluk sınırının üstünde maaş talep etmelerinden dolayı grev yaparken birçok neden de duyuruda yer aldı.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından yapılan grevde, grev sebepleri şöyle açıklandı:
Maaş: Yoksulluk sınırının üstünde maaş talep ediliyor.
Seyyanen Zam: Sadece ayrıcalıklı bir zümreye değil, emekçi ve emeklilerin tamamına seyyanen zam verilmesi.
Emekli Aylığı: Yan ödemelerin tamamının emekli aylıklarına yansıtılması.
Gelir Vergisi: Gelir vergisinin %15'e sabitlenmesi.
Enflasyon Farkı: Enflasyon farkının aylık olarak ödenmesi.
İkramiye: Yılda 4 ikramiye ödenmesi.
Yardım: Kira yardımı sağlanması.