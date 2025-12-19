Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün grev var mı 19 Aralık son dakika? Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan grev kararı

Bugün grev var mı, neden merak edilirken Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan açıklama geldi. Bugün için alınan karara göre Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı kişiler grev yapıyor. Bu nedenle bazı kamu kurumlarında hizmetlerde aksama yaşanabiliyor. Birleşik Kamu-İş, 19 Aralık 2025'te iş bırakma eylemi kararı aldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 09:42

Bugün mi var sorusu binlerce kişinin gündemine yerleşirken Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan duyuru geldi. Üyeler, 19 Aralık 2025 tarihinde ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacağını paylaştı.

BUGÜN GREV VAR MI, NE GREVİ?

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan gelen açıklamaya göre bugün (19 Aralık) grev kararı alındı. sınırının üstünde maaş talep etmelerinden dolayı grev yaparken birçok neden de duyuruda yer aldı.

BUGÜN NE GREVİ YAPILIYOR, NEDEN?

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından yapılan grevde, grev sebepleri şöyle açıklandı:

Maaş: Yoksulluk sınırının üstünde maaş talep ediliyor.

: Sadece ayrıcalıklı bir zümreye değil, emekçi ve emeklilerin tamamına seyyanen zam verilmesi.

: Yan ödemelerin tamamının emekli aylıklarına yansıtılması.

Gelir Vergisi: Gelir vergisinin %15'e sabitlenmesi.

Enflasyon Farkı: Enflasyon farkının aylık olarak ödenmesi.

İkramiye: Yılda 4 ikramiye ödenmesi.

Yardım: Kira yardımı sağlanması.

ETİKETLER
#emekli aylığı
#maaş artışı
#grev
#seyyanen zam
#yoksulluk
#Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu
#Aktüel
