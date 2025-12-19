TOKİ başvuruları bitti mi? 500 bin sosyal konut başvuruları ne zamana kadar?

Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı TOKİ sosyal konut projesinde bekleyiş devam ederken başvurular bugün sona erdi. Vatandaşlar 19 Aralık'a kadar başvuru yapabiliyordu. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da olacak. Milyonların heyecanla beklediği sosyal konut projesinde kura çekimi için bekleyiş başladı.

TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ SON DAKİKA?

TOKİ bilgilendirme kılavuzunda yer alan açıklama şöyle:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 Yılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin Türkiye geneli tüm şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecektir. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecektir."

500 bin sosyal konut için başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden saat 17.00'de sona erecek.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milyonların başvurduğu TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kuralar 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek. Heyecanla beklenen başvuru sürecinin sona ermesiyle beraber kura süreci başlayacak. Kuralar illere göre sırasıyla ilerleyecek.

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.