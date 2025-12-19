Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

TOKİ başvuruları bitti mi? 500 bin sosyal konut başvuruları ne zamana kadar?

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında başvurular 10 Kasım tarihinde alınmaya başlamıştı. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı projede kuralar 29 Aralık ile 27 Şubat aralığında çekilecek. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan konutlar 1+1 ve 2+1 olarak satışa sunulacak. Vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zamana kadar merak edilirken başvurularda son tarih de bilgilendirme kılavuzunda yer aldı. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.

TOKİ başvuruları bitti mi? 500 bin sosyal konut başvuruları ne zamana kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 09:28

Milyonlarca kişinin yaptığı projesinde bekleyiş devam ederken başvurular bugün sona erdi. Vatandaşlar 19 Aralık'a kadar başvuru yapabiliyordu. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da olacak. Milyonların heyecanla beklediği sosyal konut projesinde için bekleyiş başladı.

TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ SON DAKİKA?

TOKİ bilgilendirme kılavuzunda yer alan açıklama şöyle:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 Yılı 500 Bin Sosyal kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin Türkiye geneli tüm şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecektir. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecektir."

500 bin sosyal konut için başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden saat 17.00'de sona erecek.

TOKİ başvuruları bitti mi? 500 bin sosyal konut başvuruları ne zamana kadar?

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milyonların başvurduğu TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kuralar 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek. Heyecanla beklenen başvuru sürecinin sona ermesiyle beraber kura süreci başlayacak. Kuralar illere göre sırasıyla ilerleyecek.

TOKİ başvuruları bitti mi? 500 bin sosyal konut başvuruları ne zamana kadar?

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

