Feyza Civelek hakkındaki karalama kampanyalarına karşı savaş açtı

Son dönemde hem oyunculuğu hem de sette yaşananlarla ilgili hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Feyza Civelek, sonunda sosyal medyadan patladı. Feyza Civelek hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, hukuki işlem de başlatacağını duyurdu.

FEYZA CİVELEK SONUNDA PATLADI SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Feyza Civelek sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlerle ilgili, "Müvekkilim Feyza Civelek hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyoruz. Müvekkilimin hem profesyonel meslek hayatını hem de kişilik haklarını hedef alan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır. Onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler, yayanlar hakkında; Yasal işlemlere başlanılmış olup, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal hakların kullanılacağını bildiririz. Saygılarımızla" dedi.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI BİR BİR TAKİPTEN ÇIKTI

Kızılcık Şerbeti'nde bu sezon Ece İrtem, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Sıla Türkoğlu gibi isimler diziden ayrıldı. Diziden çıkan birçok oyuncunun Feyza Civelek'i takipten çıkması da şaşırttı. Sosyal medyada yayılan bazı iddialara göre; Feyza Civelek sette hijyen kurallarına dikkat etmiyor.