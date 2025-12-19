Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Feyza Civelek hakkındaki karalama kampanyalarına karşı savaş açtı

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, sosyal medya hesabından hakkında yapılan olumsuz haberlere karşı savaş açtı. Feyza Civelek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnternet sitelerinde, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyoruz" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 09:35

Son dönemde hem oyunculuğu hem de sette yaşananlarla ilgili hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan , sonunda sosyal medyadan patladı. Feyza Civelek hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, hukuki işlem de başlatacağını duyurdu.

FEYZA CİVELEK SONUNDA PATLADI SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Feyza Civelek sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlerle ilgili, "Müvekkilim Feyza Civelek hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyoruz. Müvekkilimin hem profesyonel meslek hayatını hem de kişilik haklarını hedef alan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır. Onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler, yayanlar hakkında; Yasal işlemlere başlanılmış olup, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal hakların kullanılacağını bildiririz. Saygılarımızla" dedi.

Feyza Civelek hakkındaki karalama kampanyalarına karşı savaş açtı

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI BİR BİR TAKİPTEN ÇIKTI

Kızılcık Şerbeti'nde bu sezon Ece İrtem, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Sıla Türkoğlu gibi isimler diziden ayrıldı. Diziden çıkan birçok oyuncunun Feyza Civelek'i takipten çıkması da şaşırttı. Sosyal medyada yayılan bazı iddialara göre; Feyza Civelek sette kurallarına dikkat etmiyor.

Feyza Civelek hakkındaki karalama kampanyalarına karşı savaş açtı
ETİKETLER
#feyza civelek
#hijyen
#Karalama Kampanyası
#Kızılcık Şerbeti
#Hukuki İşlem
#Manavi Tazminat Davası
#Magazin
