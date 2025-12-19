Japonya Merkez Bankası faiz kararı 19 Aralık! 30 yıl sonra bir ilk

Ekonomi dünyasında 2025 yılının son günleri yaşanırken merkez bankalarının faiz kararları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. FED'in ardından küresel piyasalarda faiz kararı nedeniyle gözler Japonya Merkez Bankası'na (BOJ) çevrildi. Japonya Merkez Bankası faiz kararını bugün (19 Aralık 2025 Cuma) saat 06.00'da açıkladı. Enflasyon rakamlarını ise gece 02.30'da duyurdu. Japonya Merkez Bankası 30 yıl sonra ilk kez politika faizini bu seviyelere çekti. Yapılan açıklamanın ardından ekonomiyle yakından ilgilenen vatandaşlar Japonya Merkez Bankası faiz kararı ne olduğunu araştırmaya başladı.

JAPONYA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Japonya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, oy birliğiyle alınan kararla politika faiz oranı, beklentiler dahilinde 25 baz puan artırılarak yüzde 0,75'e çıktı. Bu oran politika faizinde 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

BOJ'a göre temel enflasyonun genel olarak yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefi ile uyumlu bir seviyede olacağına dair temel senaryonun gerçekleşme olasılığı arttı. Ticaret politikalarına ve ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler ise devam etse de azaldı. Banka en son faiz artırımını ise 2025 Ocak ayında gerçekleştirmişti.