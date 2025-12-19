Menü Kapat
Japonya Merkez Bankası faiz kararı 19 Aralık! 30 yıl sonra bir ilk

Japonya Merkez Bankası faiz kararını duyurdu. Japonya Merkez Bankası yıllarca yıldır süren ultra gevşek para politikasından çıkma yolunda kritik bir adım attı. 30 yıl sonra ilk kez kısa vadeli faiz oranı bu seviyelere yükseltildi. Yaşanan gelişmelerin ardından ekonomiyle yakından ilgilenen vatandaşlar Japonya Merkez Bankası faiz kararı ne olduğunu araştırmaya başladı. BOJ politika faizini beklentiler doğrultusunda yükseltti.

dünyasında 2025 yılının son günleri yaşanırken merkez bankalarının faiz kararları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 'in ardından küresel piyasalarda nedeniyle gözler 'na (BOJ) çevrildi. Japonya Merkez Bankası faiz kararını bugün (19 Aralık 2025 Cuma) saat 06.00'da açıkladı. rakamlarını ise gece 02.30'da duyurdu. Japonya Merkez Bankası 30 yıl sonra ilk kez politika faizini bu seviyelere çekti. Yapılan açıklamanın ardından ekonomiyle yakından ilgilenen vatandaşlar Japonya Merkez Bankası faiz kararı ne olduğunu araştırmaya başladı.

Japonya Merkez Bankası faiz kararı 19 Aralık! 30 yıl sonra bir ilk

JAPONYA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Japonya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, oy birliğiyle alınan kararla politika faiz oranı, beklentiler dahilinde 25 baz puan artırılarak yüzde 0,75'e çıktı. Bu oran politika faizinde 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Japonya Merkez Bankası faiz kararı 19 Aralık! 30 yıl sonra bir ilk

BOJ'a göre temel enflasyonun genel olarak yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefi ile uyumlu bir seviyede olacağına dair temel senaryonun gerçekleşme olasılığı arttı. Ticaret politikalarına ve ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler ise devam etse de azaldı. Banka en son faiz artırımını ise 2025 Ocak ayında gerçekleştirmişti.

