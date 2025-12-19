Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Altın yeniden rekor kırdı! Bu rakamla 52 haftanın en yüksek noktasına ulaştı

Küresel belirsizlikler yatırımcının risk iştahını azaltıyor. Bu da emtia piyasasının başrol oyuncusu altın fiyatlarına yarıyor. Gram altın TL karşılığı uzun zaman sonra yeniden 6 bin liranın üzerine zıplayarak rekor kırdı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 09:45

Gram yeniden tarihi rekorunu kırdı. Yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu sabah itibarıyla 6 bin liranın üzerine çıktı. Bu rakam 52 haftanın en yükseği...

Altın yeniden rekor kırdı! Bu rakamla 52 haftanın en yüksek noktasına ulaştı

Gram altın yeniden ralliye başladı. Altın fiyatları tırmanmaya devam ediyor. Küresel belirsizlikler ve güvenli liman talebinin artması, altındaki yükselişi destekledi. Piyasalarda gram altının alış fiyatı 6 bin TL, satış fiyatı ise 6 bin 79 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın yeniden rekor kırdı! Bu rakamla 52 haftanın en yüksek noktasına ulaştı

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı tarihi zirve ya da yakın seviyelerde seyrediyor. Bu gelişme, gram altının TL fiyatını da doğrudan tırmandırıyor.

Altın yeniden rekor kırdı! Bu rakamla 52 haftanın en yüksek noktasına ulaştı

Küresel belirsizlikler, ekonomik endişeler ve riskli varlıklardan kaçış yatırımcıları altına yönlendirmeye devam ediyor. Gelen taleple sıçrayan altın yeniden tarihi rekorunu kırdı.

