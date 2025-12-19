Altın yeniden rekor kırdı! Bu rakamla 52 haftanın en yüksek noktasına ulaştı

Gram altın fiyatı yeniden tarihi rekorunu kırdı. Yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu sabah itibarıyla gram altın 6 bin liranın üzerine çıktı. Bu rakam 52 haftanın en yükseği...

Gram altın yeniden ralliye başladı. Altın fiyatları tırmanmaya devam ediyor. Küresel belirsizlikler ve güvenli liman talebinin artması, altındaki yükselişi destekledi. Piyasalarda gram altının alış fiyatı 6 bin TL, satış fiyatı ise 6 bin 79 TL seviyesinde seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı tarihi zirve ya da yakın seviyelerde seyrediyor. Bu gelişme, gram altının TL fiyatını da doğrudan tırmandırıyor.

Küresel belirsizlikler, ekonomik endişeler ve riskli varlıklardan kaçış yatırımcıları altına yönlendirmeye devam ediyor. Gelen taleple sıçrayan altın yeniden tarihi rekorunu kırdı.