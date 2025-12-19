Menü Kapat
12°
Annesi öldürülen genç mahkemede her şeyi tek tek anlattı! 'Babamın öldüreceğini rüyalarında bile gördü'

Adana'da 54 yaşındaki Neriman O. isimli kadın iş çıkışı eski eşi tarafından korkunç şekilde katledildi. Cinayete ilişkin görülen davada oğlunun anlattıkları kan dondurdu. C.N., "Annem rüyalarında da sürekli ‘babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor' derdi. Ayrıca babam çocukken üzerimize tiner döküp yakmaya çalıştı. En ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Annesi öldürülen genç mahkemede her şeyi tek tek anlattı! 'Babamın öldüreceğini rüyalarında bile gördü'
19.12.2025
saat ikonu 15:07
19.12.2025
19.12.2025 15:07

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki metro alt geçidinde 7 Mayıs günü dehşet yaşandı. Aşçı olarak fabrikada çalışan 2 çocuk annesi Neriman O., eve gitmek için işten ayrıldıktan sonra eski eşi M.A.N. tarafından takip edildiğini fark etti. Eski eşini gören kadın panikle metro alt geçidine yönelse de cani peş peşe tetiğe bastı.

Annesi öldürülen genç mahkemede her şeyi tek tek anlattı! 'Babamın öldüreceğini rüyalarında bile gördü'

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İş çıkışı annesini almaya gelen 20 yaşındaki C.N. olay anında babasının elindeki tabancayı görüp, almak istemiş yumruk attığı babasıyla merdivenlerden düşmüştü. Yaralı katil zanlısı M.A.N. ise hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Cinayet zanlısı M.A.N. hakkında 'kasten öldürme suçundan' Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye başlandı.
Duruşmaya sanık ile öldürülen Neriman O. oğlu müşteki C.N. ile erkek kardeşi Y.O. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık M.A.N., savunmasında 6 Şubat depreminden sonra eşiyle özel durumdan dolayı aralarının açıldığını ve kendisinin başka kadınlarla görüştüğü için boşandıklarını söyledi.

Annesi öldürülen genç mahkemede her şeyi tek tek anlattı! 'Babamın öldüreceğini rüyalarında bile gördü'

"ANNENİZİ ÖLDÜRSEM NE DERSİNİZ"

Sanık, oğlu C.N.'nin askerden geldikten sonra sürekli bilgisayar başında vakit geçirdiğini, kendisinin evlenip, yuva kurması ve geleceğini kurtarması için çalışması gerektiğini söylediğinden aralarının açıldığını belirtti. Boşandıktan sonra da eve gidip geldiğini, eski eşiyle sürekli görüştüğünü söyleyen sanık kendisini şöyle savundu:
"Görüşmelerimiz esnasında Neriman'ı asla ölümle tehdit etmedim. Ayrıca çocuklarıma da annelerini öldüreceğimi söylemedim. Sadece, 'Oğlum annenizi öldürürsem siz ne yaparsınız, rezil olursunuz ortada kalırsınız' dedim. Bunu söyleyince üzerime yürüdüler. Olay gününden bir gün önce de oğullarım üzerime yürüdüğü için korkup, eve gidemediğim için Neriman'la görüşmek üzere evin yakınındaki alt geçide gittim. Neriman gelmeyince ertesi gün silah alıp, tekrar gittim. Yeşilyurt metro alt geçidinde oturup, Neriman'ı beklemeye başladım. Bu sırada oğlum C.N. geldi. Bana, 'Annemle ne görüşeceksin?' diye sordu. Ben de senin bunu sormaya hakkın yok dedim. Daha sonra Neriman geldi ve sadece bizi dinledi ardından oğlunun ayağına hadi gidelim maksadıyla dürttü. Oğlum ve annesi merdivenden aşağı inerken oğlum bana dönüp, ‘S. git, kafana sık' deyince çok sinirlendim. Belimdeki silahı poşete koymaya çalışırken de oğlum gördü ve üzerime saldırdı. Ben de kendisini korkutmak amacıyla bir el ateş ettim. Silahı ateşlerken kastım öldürmek değildi. Oğlumla aramızda yaşanan boğuşma sırasında oğlum beni duvara yaslayıp, boğazıma sarıldı. Bu sırada silahı elimden düşürmek için elimi duvara vurdu. O an silah ateş aldı ve ben kurşunun nereye gittiğini görmedim. Neriman'ın yaralandığından ve hastaneye kaldırıldığından haberim yoktu."
Sanık M.A.N., son sözünde olay öncesindeki boğuşma sırasında kendisini darp ettiğini iddia ettiği oğlundan şikayetçi olduğunu, uzlaşmak istemediğini de dile getirdi.

Annesi öldürülen genç mahkemede her şeyi tek tek anlattı! 'Babamın öldüreceğini rüyalarında bile gördü'

"SIK SIK EVE GELİP BİZİ TEHDİT ETTİ"

Öldürülen kadının oğlu ve olayın şahidi müşteki C.N. ise babasının boşanma sonrasında da sık sık evlerine geldiğini, hem annesini hem de kendilerini tehdit ettiğini ifade etti. Annesinin umreden döndükten sonra babasının tehditlerinin arttığını ve bu nedenle annesine çelik yelek giyip işe gidip gelmesini söylediğini belirten müşteki C.N., şöyle devam etti:
"Annem, babamı şikayet edip, dava açılırsa daha çok tehdit edeceğini düşündüğünden babamı şikayet etmedi. Olay günü annemi almaya gittiğimde kendisini de orada beklerken gördüm. Arabadan inildiğinde görülmeyecek mesafedeydi. Beni görünce neden kendisini arayıp, sormadığımızı sordu. Ben de, "Sen baban olmadığı için babalık nasıl olur bilmiyorsun. O yüzden bize de öyle davranıyorsun'' dedim. Bu sırada annem geldi ve annemin de duyacağı şekilde kendisini öldüreceğini, hayattan hiçbir beklentisinin olmadığını, bizi de rezil edeceğini söyledi. Tartışmamız bitince annemle birlikte merdivenden inmeye başladık. Bu sırada babam gitti mi diye kontrol etmek amaçlı arkamı döndüğümde elindeki silahı doldur-boşalt yaptığını fark ettim."

ÇOCUKLARINA KORKUNÇ RÜYALARINI ANLATMIŞ

Kendisine ateş edeceğini düşündüğü için babasının üzerine atladığını dile getiren müşteki C.N., "Babamın üzerine atlayınca aramızda boğuşma yaşandı. Bu sırada silahı ateşledi ancak bana isabet etmedi. Ben dengemi kaybedip yere düşünce silahı anneme doğrulttu. Tekrardan üzerine atlayınca aramızda boğuşma yaşandı ve merdivenlerden yuvarlandık. Kendisine yumruk atıp, elinden silahı aldım ve dışarı fırlattım. Olay burada sonlanınca annemin yanına gittim. Yerde yatar vaziyette görünce hastaneye kaldırdık. Annem rüyalarında da sürekli ‘babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor' derdi. Ayrıca babam çocukken üzerimize tiner döküp yakmaya çalıştı. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık M.A.N.'nin mevcut halinin devamına karar verip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

