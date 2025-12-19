Arf Bio hangi bankalarda var? Halka arzın talep toplama tarihleri belli oldu mu?

Halka arz takviminde yeni yer alan Arf Bio halka arzının talep toplama ve katılım endeksine uygunluk durumu henüz açıklanmazken fiyatı belli oldu. Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arzı, 19,50 TL'den satışa sunulacak.

ARF BİO HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satın alınabilecek olan Arf Bio halka arzının fiyatı 19,50 TL olurken hisse kodu henüz duyurulmadı. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hissenin talep toplama tarihlerinin duyurulacağı tarih bekleniyor.

ARF BİO HALKA ARZI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Finansal Tablo

2023

Hasılat: 272,8 Milyon TL

Brüt Kâr: 113,3 Milyon TL

2022

Hasılat: 150,7 Milyon TL

Brüt Kâr: 31,8 Milyon TL

2021

Hasılat: 442,0 Milyon TL

Brüt Kâr: 363,6 Milyon TL

Taslak İzahname, Sayfa 111.

Fiyat İstikrarı

Planlanmamaktadır.

Taslak İzahname, Sayfa 167.

Satmama Taahhüdü

1 Yıl, İhraççı

1 Yıl, Ortaklar

Taslak İzahname, Sayfa 169.

Halka Açıklık

%25,71

Taslak İzahname, Sayfa 159.