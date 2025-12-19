Arf Bio hangi bankalarda var? Halka arzın talep toplama tarihleri belli oldu mu?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Halka arz takviminde yeni yer alan Arf Bio halka arzının talep toplama ve katılım endeksine uygunluk durumu henüz açıklanmazken fiyatı belli oldu. Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arzı, 19,50 TL'den satışa sunulacak.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satın alınabilecek olan Arf Bio halka arzının fiyatı 19,50 TL olurken hisse kodu henüz duyurulmadı. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hissenin talep toplama tarihlerinin duyurulacağı tarih bekleniyor.
Finansal Tablo
2023
Hasılat: 272,8 Milyon TL
Brüt Kâr: 113,3 Milyon TL
2022
Hasılat: 150,7 Milyon TL
Brüt Kâr: 31,8 Milyon TL
2021
Hasılat: 442,0 Milyon TL
Brüt Kâr: 363,6 Milyon TL
Taslak İzahname, Sayfa 111.
Fiyat İstikrarı
Planlanmamaktadır.
Taslak İzahname, Sayfa 167.
Satmama Taahhüdü
1 Yıl, İhraççı
1 Yıl, Ortaklar
Taslak İzahname, Sayfa 169.
Halka Açıklık
%25,71
Taslak İzahname, Sayfa 159.