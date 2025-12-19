Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Sosyal korumaya 4 trilyon 964 milyar 532 milyon TL harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Sosyal Koruma İstatistikleri’ne göre Sosyal koruma harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 84,1 artış göstererek 4 trilyon 964 milyar 532 milyon TL oldu.

IHA
19.12.2025
saat ikonu 12:48
19.12.2025
saat ikonu 12:48

İstatistik Kurumu (), 2024 yılı Sosyal Koruma İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, sosyal koruma harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 84,1 artış göstererek 4 trilyon 964 milyar 532 milyon TL oldu. Bu harcamanın yüzde 98,2'sini 4 trilyon 875 milyar 751 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 2 trilyon 276 milyar 594 milyon TL ile /yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 1 trilyon 528 milyar 756 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

TÜİK açıkladı: Sosyal korumaya 4 trilyon 964 milyar 532 milyon TL harcandı

GSYH'NİN YÜZDE 11,1'İNİ SOSYAL KORUMA HARCAMALARI OLUŞTURDU

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla () içindeki payı 2024 yılında yüzde 11,1 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 5,1 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,4 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,1 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

TÜİK açıkladı: Sosyal korumaya 4 trilyon 964 milyar 532 milyon TL harcandı

SOSYAL KORUMA YARDIMLARININ YÜZDE 11,3'Ü ŞARTLI OLARAK VERİLDİ

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 51,2 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 19,3 ile engelli/malul yardımları ve yüzde 12,3 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

TÜİK açıkladı: Sosyal korumaya 4 trilyon 964 milyar 532 milyon TL harcandı

SOSYAL KORUMA YARDIMLARININ YÜZDE 62,5'İ NAKDİ OLARAK VERİLDİ

Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 74,2 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 16,1 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 4,1 ile aile/çocuk yardımları takip etti.

TÜİK açıkladı: Sosyal korumaya 4 trilyon 964 milyar 532 milyon TL harcandı

SOSYAL KORUMA GELİRLERİNİN YÜZDE 41,8'İNİ DEVLET KATKILARI OLUŞTURDU

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 41,8'ini devlet katkıları, yüzde 29,4'ünü işveren sosyal katkıları ve yüzde 21,6'sını koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

TÜİK açıkladı: Sosyal korumaya 4 trilyon 964 milyar 532 milyon TL harcandı

SOSYAL KORUMA KAPSAMINDA MAAŞ ALAN KİŞİ SAYISI 17 MİLYON 477 BİN KİŞİ OLDU

Ülkemizde sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı 2023 yılında 16 milyon 893 bin iken, yüzde 3,5 artarak 2024 yılında 17 milyon 477 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2023 yılında 17 milyon 719 bin iken, 2024 yılında 18 milyon 344 bine yükseldi.

