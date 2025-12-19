Menü Kapat
12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Arf Bio halka arz katılım endeksine uygun mu? Halka arz büyüklüğü ve hisse fiyatı duyuruldu

Arf Bio halka arz katılım endeksine uygun mu merak edilirken SPK'dan başvuru onayı geldi. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hissenin borsa kodu ve fiyatı da duyuruldu. 19,50 TL'den satışa çıkacak olan hisseyi satın alacak olanlar katılım endeksine uygunluk durumunu araştırmaya başladı. Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim talep toplama tarihleri duyuruldu, Yıldız Pazar'da satışa çıkacak.

Arf Bio halka arz katılım endeksine uygun mu? Halka arz büyüklüğü ve hisse fiyatı duyuruldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 11:22

ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yer alan Arf Bio halka arzının başvurusu onaylandı. Hisse fiyatı 19,50 TL olarak belirlenen Arf Bio'nun fon kullanım yerleri de netleşti. Binlerce yatırımcının yakından takip ettiği halka arz takviminde süreç başladı.

ARF BİO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hissenin katılım endeksine uygunluk durumu izahname sonrasında belli olurken fonun kullanım yerleri %15-20 Mikro alg yatırımının finansmanı, %20-25 Sera yatırımının finansmanı, %10-15 Santrali (GES) yatırımlarının finansmanı, %20-25 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı, %20-25 Finansal ve cari borç ödemeleri olarak belirlendi.

Arf Bio halka arz katılım endeksine uygun mu? Halka arz büyüklüğü ve hisse fiyatı duyuruldu

ARF BİO HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Hissenin halka arz büyüklüğü 1 Milyar TL olarak belirlenirken, açıklığı %25,71 olarak belirlendi. 1 yıl ihraççı, 1 yıl ortaklar olarak satmama taahhüdü bulunuyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hissenin sermaye artırımı 35.500.000 lot olarak belirlendi. Ortak satış ise 11.500.000 lot olarak duyuruldu.

Arf Bio halka arz katılım endeksine uygun mu? Halka arz büyüklüğü ve hisse fiyatı duyuruldu

ARF BİO HİSSE KODU BELLİ OLDU MU?

Arf Bio Üretim A.Ş. hissesinin kodu henüz belli olmazken fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi. Kısa süre içerisinde halka arzın kodunun da duyurulması bekleniyor. Hisse 47,000,000 lot dağıtımı gerçekleştirecek.

Arf Bio halka arz katılım endeksine uygun mu? Halka arz büyüklüğü ve hisse fiyatı duyuruldu

ARF BİO KİMİN, SAHİBİ KİM?

Mustafa Acar, 2016 yılında ARF BİO Yenilenebilir Enerji A.Ş yi kurdu. Halen 4,8 MW BİOGAZ Enerji Santralı Yatırımı devam ediyor. SDS Enerji A.Ş. ARF Yenilenebilir A.Ş, ARF BİO Yenilenebilir Enerji A.Ş nin kurucu ortağıdır.

Arf Bio halka arz katılım endeksine uygun mu? Halka arz büyüklüğü ve hisse fiyatı duyuruldu

ARF BİO NE İŞ YAPAR?

Arf Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 2015 yılında Ankara'da kurularak yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Türkiye'deki güneş, biokütle ve rüzgar enerjisi sektöründeki fırsatları görerek ilk yatırımını Konya'nın Kadınhanı ilçesi Şahören Köyü'nde 5.7 MW'lık güneş enerjisi santrali ile elektrik enerjisi üretmeye başlayarak yapmıştır.

#halka arz
#güneş enerjisi
#yenilenebilir enerji
#Arf Bio
#Biokütle
#Ekonomi
