Sağlık
Avatar
Editor
 Murat Makas

Ölümcül virüs keşfedildi! Bilim insanları nefes örneklerinden tespit etti: Okyanuslar boyunca taşınıyor

Küresel ısınma ve iklim koşullarına bağlı olarak okyanuslarda ciddi tehlikeler oluşuyor. Bilim insanları hayvanlar ile ilgili yaptığı araştırmada ölümcül virüs tespit ettiğini duyurdu. Kutup bölgesinde yapılan çalışmanın ayrıntıları anlatıldı.

Ölümcül virüs keşfedildi! Bilim insanları nefes örneklerinden tespit etti: Okyanuslar boyunca taşınıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.12.2025
10:41
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
10:41

Hayvanlar ile ilgili bilimsel çalışmalar sürerken Kutup bölgesinden kötü haber geldi. Bilim insanları balinalarrın nefesinde bir tespit ettiğini açıkladı. İngiltere'deki King's College London öncülüğünde yapılan çalışmada, Kuzey Kutup bölgesinde, özel ekipmanlarla donatılan dronlar, balinaların su yüzüne çıkıp soluk aldığı sırada püskürttüğü damlacıklardan örnekler topladı.

Ölümcül virüs keşfedildi! Bilim insanları nefes örneklerinden tespit etti: Okyanuslar boyunca taşınıyor

NEFES ÖRNEKLERİ ÜZERİNDE YOĞUN ARAŞTIRMA

Araştırma kapsamında, Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeki sularda yaşayan kambur, yüzgeçli ve ispermeçet balinaların dronlardaki steril petri kaplarıyla toplanan nefes örnekleri, deri biyopsileriyle birlikte kullanıldı.

Elde edilen örneklerde, balina ve yunusların toplu olarak karaya vurmasıyla bağlantılı, "cetacean morbillivirus" adlı ölümcül virüsün izlerine rastlandı. Bulgular, söz konusu virüsün Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde dolaşımda olduğunu doğruladı.

Ölümcül virüs keşfedildi! Bilim insanları nefes örneklerinden tespit etti: Okyanuslar boyunca taşınıyor

OKYANUSLARDA CİDDİ VİRÜS TEHLİKESİ

Bilim insanları, son derece bulaşıcı olan virüsün balinalar, yunuslar ve muturlar arasında hızla yayılabildiğini, türler arası geçiş yapabildiğini ve okyanuslar boyunca taşınarak deniz memelileri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Çalışmanın yazarlarından Prof. Terry Dawson, balina nefesinin dronlarla örneklenmesinin çığır açıcı bir yöntem olduğunu vurgulayarak, "Bu yöntem, canlı balinalardaki patojenleri stres veya zarar vermeden izlememizi sağlıyor ve hızla değişen Arktik ekosistemlerindeki hastalıklar hakkında önemli bilgiler sunuyor." dedi.

Ölümcül virüs keşfedildi! Bilim insanları nefes örneklerinden tespit etti: Okyanuslar boyunca taşınıyor

Norveç'teki Nord Üniversitesinden Helena Costa da uzun vadeli izleme çalışmalarının öncelik olması gerektiğini belirterek, bu yaklaşımın gelecek yıllarda balina sağlığını etkileyen çoklu stres faktörlerini anlamaya yardımcı olacağını kaydetti.

King's College London, Kraliyet (Dick) Veterinerlik Çalışmaları Okulu ve Nord Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen araştırmanın detaylarına "BMC Veterinary Research" dergisinde yer verildi.

