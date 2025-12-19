Erkan Petekkaya anneannesinin tek bir sözünün yettiği anlattı! "Tik" itirafı olay oldu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Serseri, Paramparça ve Aynalı Tahir gibi dizilerde rol alan Erkan Petekkaya, itiraflarıyla şaşırttı. Bir dönem yoğun tik atakları geçirdiğini belirten Erkan Petekkaya, bu huyundan anneannesinin sözüyle kurtulduğunu açıkladı.

ERKAN PETEKKAYA'DAN ŞAŞIRTAN "TİK" AÇIKLAMASI

Erkan Petekkaya konuk olduğu programda "tik açıklaması dikkat çekti. Oyuncu Erkan Petekkaya "Aynı anda 4 tikim vardı. Anneannem 'sana deli diyecekler, göreceksin gününü' deyince hepsini bir günde bıraktım. Ama bazen canım çekiyor." dedi.

ERKAN PETEKKAYA YETİŞTİRME YURDUNDAKİ ZOR ANLARINI ANLATTI

Küçükken bir süre yetiştirme yurdunda kaldığını belirten Erkan Petekkaya, "6 yaşındayken annemle babam bir süre ayrı oldu, annem kız kardeşimi alıp Ankara'ya gitti. Ben babamla burada kaldım. Babam bir süre sonra bakamadı bana. Hem çalışıyor, küçücük çocuğum yani... Sonra mecbur kalıp beni yetiştirme yurduna verdi. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin yanındaydı...Bakamadı bana gerçekten. Korkuyordu...Biz 5. katta oturuyoruz, işten geldi babam, balkonda demir yok ben ayaklarımı sarkıtıp oturmuşum..." dedi.

Petekkaya, yurt anısını anlatırken 'Bir kız vardı. Salıncakta onu sallıyordum. Sallarken salıncak alnıma geldi. Hemen yakında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları vardı orada kafamı sarıp dikiş attılar... Babam her akşam gelirdi, orada kaldığım süre boyunca bir kere sektirmedi yani. Her akşam geldi beni uyuttu...Babam geldi bu sargıyı gördü kafamda. Dayanamadı hemen gidip eşyalarımı aldı. O dolaptan eşyalarımı aldıktan sonra kapağı sert bir şekilde kapattı." dedi.