Şarkıcı Berkay ve ailesi 3 aydır lüks bir otelin kral dairesinde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Yaz, Gel Gel, Benim Hikayem ve Bana Sen Gel gibi şarkılarla bilinen pop şarkıcısı Berkay, yaklaşık 3 aydır ailesiyle beraber otelde kaldığı ortaya çıktı. Berkay, Arda Turan ile yaşadığı olayın ardından aylık kazancı sorularına "1000 TL" cevabını vermişti.

BERKAY ŞAHİN İLE ÖZLEM ADA ŞAHİN 3 AYDIR OTELİN KRAL DAİRESİNDE KALIYOR

"Sen Varsın" ve "Benim Hikayem" gibi şarkılarıyla tanınan Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte yeni bir yatırım yaparak Zekeriyaköy'de bir villa satın aldı. Çift, evi yenileme sürecine aldırdığı için taşınma planını erteledi ve tadilat tamamlanana kadar lüks bir otelin kral dairesinde konaklamayı tercih etti.

BERKAY "AYLIK GELİRİM 1000 TL"

Şarkıcı Berkay Şahin'in futbolcu Arda Turan'la görülen davasında "Aylık gelirim 1000 lira" demesinin ardından yaşanan polemiklere avukatı Ayşegül Mermer cevap verdi.

Mermer, "Gelirini söylememe nedeni asgari ücretle geçinen toplumu düşündüğü için" diyen Mermer, Berkay'ın aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu açıkladı.