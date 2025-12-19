Menü Kapat
12°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Şarkıcı Berkay ve ailesi 3 aydır lüks bir otelin kral dairesinde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Şarkıcı Berkay son dönemde aylık kazancıyla dikkat çekiyor. Berkay'ın avukatı ünlü şarkıcının aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu belirtirken, çiftin yaklaşık 3 aydır lüks bir otelin kral dairesinde yaşadığı ortaya çıktı.

Şarkıcı Berkay ve ailesi 3 aydır lüks bir otelin kral dairesinde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Yaz, Gel Gel, Benim Hikayem ve Bana Sen Gel gibi şarkılarla bilinen pop şarkıcısı Berkay, yaklaşık 3 aydır ailesiyle beraber otelde kaldığı ortaya çıktı. Berkay, ile yaşadığı olayın ardından aylık kazancı sorularına "1000 TL" cevabını vermişti.

BERKAY ŞAHİN İLE ÖZLEM ADA ŞAHİN 3 AYDIR OTELİN KRAL DAİRESİNDE KALIYOR

"Sen Varsın" ve "Benim Hikayem" gibi şarkılarıyla tanınan Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte yeni bir yatırım yaparak Zekeriyaköy'de bir satın aldı. Çift, evi yenileme sürecine aldırdığı için taşınma planını erteledi ve tamamlanana kadar lüks bir otelin kral dairesinde konaklamayı tercih etti.

Şarkıcı Berkay ve ailesi 3 aydır lüks bir otelin kral dairesinde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

BERKAY "AYLIK GELİRİM 1000 TL"

Şarkıcı Berkay Şahin'in futbolcu Arda Turan'la görülen davasında "Aylık gelirim 1000 lira" demesinin ardından yaşanan polemiklere avukatı Ayşegül Mermer cevap verdi.

Şarkıcı Berkay ve ailesi 3 aydır lüks bir otelin kral dairesinde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Mermer, "Gelirini söylememe nedeni asgari ücretle geçinen toplumu düşündüğü için" diyen Mermer, Berkay'ın aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu açıkladı.

