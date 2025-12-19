Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Editor
 Sumru Tarhan

16.811, 17.000, 18.000 TL maaş alan ne kadar alacak? Emekli maaş zam oranı hesaplama tablosu 2026

2026 emekli maaş zammında bekleyiş devam ederken 16.811, 17.000, 18.000 TL maaş alan ne kadar alacak merak edildi. En düşük emekli maaşının zam oranı da Türkiye'nin gündeminde yer alırken 2026 emekli maaş zam oranı hesaplama tablosu da ilgi gördü. 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı için görüşmeler devam ederken emekli maaş zam oranı hesaplaması da yapılıyor. Temmuz–Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkın %11,21 olarak açıklandı.

16.811, 17.000, 18.000 TL maaş alan ne kadar alacak? Emekli maaş zam oranı hesaplama tablosu 2026
Haber Merkezi
19.12.2025
19.12.2025
saat ikonu 10:50

ve emeklilerinin zamlı maaş hesaplaması devam ederken son durum bilgisi için bekleyiş devam ediyor. Temmuz Kasım dönemi 5 aylık farkı %11,21 olarak açıklanırken 2026 emekli maaş zammının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Milyonları ilgilendiren maaş zam tablosunda sonuca günden güne yaklaşılıyor.

16.811, 17.000, 18.000 TL MAAŞ ALAN NE KADAR ALACAK?

Temmuz Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından gözler emekli maaş zammına çevrildi. 2026 Ocak zammı için 5 aylık enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlenirken net sonuç, Aralık ayı enflasyon rakamı ile beraber ortaya çıkacak. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranı sonrasında emekli maaş zam oranı da net olarak belirlenecek.

16.811, 17.000, 18.000 TL maaş alan ne kadar alacak? Emekli maaş zam oranı hesaplama tablosu 2026

EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI HESAPLAMA TABLOSU 2026

Garantilenen %11,21'lik orana göre emekli zam tablosu şöyle:

₺16.881,00 → ₺18.773,36 : %11,20
₺17.000,00 → ₺18.905,70 : %11,21
₺17.500,00 → ₺19.461,75 : %11,21
₺18.000,00 → ₺20.017,80 : %11,21
₺18.500,00 → ₺20.573,85 : %11,21
₺19.000,00 → ₺21.129,90 : %11,21
₺19.500,00 → ₺21.685,95 : %11,21
₺20.000,00 → ₺22.242,00 : %11,21

16.811, 17.000, 18.000 TL maaş alan ne kadar alacak? Emekli maaş zam oranı hesaplama tablosu 2026
₺21.000,00 → ₺23.354,10 : %11,21
₺22.000,00 → ₺24.466,20 : %11,21
₺23.000,00 → ₺25.578,30 : %11,21
₺24.000,00 → ₺26.690,40 : %11,21
₺25.000,00 → ₺27.802,50 : %11,21
₺26.000,00 → ₺28.914,60 : %11,21
₺27.000,00 → ₺30.026,70 : %11,21
₺28.000,00 → ₺31.138,80 : %11,21
₺29.000,00 → ₺32.250,90 : %11,21
₺30.000,00 → ₺33.363,00 : %11,21

16.811, 17.000, 18.000 TL maaş alan ne kadar alacak? Emekli maaş zam oranı hesaplama tablosu 2026

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı kesinleştirirken ocak ayında açıklanacak olan aralık enflasyon rakamı sonrasında net zam oranı da belli olacak. Güncel olarak En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

