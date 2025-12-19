Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi! Şimdi yanında 45 kişi çalışıyor

ÜRETMEK HOŞUMA GİDİYOR

Kendi hayallerini gerçekleştirirken ev hanımlarına da istihdam sağladığını belirten Solmaz, "Ailem beni okutmadı. Başka bir meslek yapabileceğimi düşünemedim. Sürekli bir arayış içerisindeydim. Gelinlik sektörü hoşuma gitti ve ‘ben bu işi yapabilirim, bütün kızlarımızın hayali olabilirim' dedim. Sadece mağazamızda 15 kişi çalışıyor. Atölyemizde de 30 çalışanımız var. Ekip arkadaşlarımla birlikte üretime devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Mesleğini çok sevdiğini belirten Solmaz, "Hiçbir tane çalışanım ve arkadaşım yoktu. İlk dikişimi ve yıkamamı ben yaptım, ütümü de ben yaptım. Ondan sonra yavaş yavaş bir arkadaş aldım. Sonra işimi biraz daha büyüttüm, iki arkadaş aldım. Biraz daha işimi büyüttükçe çok şükür bu şekilde bir yerlere gelmeye çalıştım. 17 yıldır tırnaklarımızı kazıyarak bir yerlere gelmeye çalıştım. Ben patron olmama rağmen çalışıyorum? Çünkü çalışmayı çok seviyorum, boş kalmayı sevmiyorum ve üretmeyi de çok seviyorum. Ürettikçe hoşuma gidiyor.