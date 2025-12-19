Menü Kapat
12°
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi! Şimdi yanında 45 kişi çalışıyor

Aralık 19, 2025 11:04
1
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi! Şimdi yanında 45 kişi çalışıyor

Bir gelinlik, bir kaftan ve hurdacıdan çıkan bir dikiş makinesi… Gaziantep’te ev hanımıyken küçük bir kiralama işiyle yola çıkan Nesrin Solmaz, hayallerini adım adım gerçeğe dönüştürerek kendi işinin patronu oldu. Şimdi yanında 45 kişi çalıştıran Solmaz'ın ilham veren o hikayesinin dönüm noktaları...

2
gelinlik

YURT DIŞINA AÇILMAK İSTİYORUM

İşimi ilerletmek ve çocuklarıma daha iyi bir gelecek sağlamak için çabalıyorum. Ekip arkadaşlarıma yararlı olmak, onlara dokunmak, ailelerine bir yararımız olması için uğraşıyorum. Kendi işini kurmak isteyen çalışanlarıma her türlü desteği veriyorum. İş yeri açmak isteyenlere hem maddi hem manevi olarak destek olarak kızlarımıza yardımcı oldum ve çok güzel bir şekilde kuaför stüdyolarını açtılar. Çok güzel de ilerliyorlar. Herkes iş yeri açmak istediği sürece her şekilde dört dörtlük arkalarında durmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hedefinin daha da büyüyerek yurt dışına açılmak olduğunu belirten Solmaz, "Günlük 15-20 tane ürün çıkartıyoruz. Bunu 50'ye çıkartmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin 81 iline ürün gönderiyoruz. Bayağı çok güzel bir şekilde ilerledik. Ama bununla kalmak istemiyorum. Yurt dışına da açılmak istiyorum. Yurt dışında hem mağazalar açmak hem de işletmeci olarak gitmek istiyorum. Kendi ürünlerimi tanıtmak istiyorum" diye konuştu.

3
GELİNLİK

17 yıl önce bu işe başladığını anlatan Solmaz, "Gelinlik sektörüne 17 yıl önce başladım. Ev hanımıydım ve 3 çocuğum vardı. Küçük çocuğum anaokuluna başladığında ‘ne yapabilirim, kendime nasıl bir iş kurabilirim, kendimi nasıl ispatlayabilirim ve aileme nasıl destek olabilirim' diyerek bu yola çıktım. Evime yakın sokak arasında küçük bir mağaza açtım. 5 tane gelinlik ve 2 tane kaftanla dükkanımı açtım. Daha sonra işlerim açıldı ve kendimi iyice geliştirdim. Atölyemi kurdum, mağazamı genişlettim ve mağazamı daha sonra büyüttüm" dedi.

 

4
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi! Şimdi yanında 45 kişi çalışıyor

ÜRETMEK HOŞUMA GİDİYOR 

Kendi hayallerini gerçekleştirirken ev hanımlarına da istihdam sağladığını belirten Solmaz, "Ailem beni okutmadı. Başka bir meslek yapabileceğimi düşünemedim. Sürekli bir arayış içerisindeydim. Gelinlik sektörü hoşuma gitti ve ‘ben bu işi yapabilirim, bütün kızlarımızın hayali olabilirim' dedim. Sadece mağazamızda 15 kişi çalışıyor. Atölyemizde de 30 çalışanımız var. Ekip arkadaşlarımla birlikte üretime devam ediyorum" şeklinde konuştu. 

Mesleğini çok sevdiğini belirten Solmaz, "Hiçbir tane çalışanım ve arkadaşım yoktu. İlk dikişimi ve yıkamamı ben yaptım, ütümü de ben yaptım. Ondan sonra yavaş yavaş bir arkadaş aldım. Sonra işimi biraz daha büyüttüm, iki arkadaş aldım. Biraz daha işimi büyüttükçe çok şükür bu şekilde bir yerlere gelmeye çalıştım. 17 yıldır tırnaklarımızı kazıyarak bir yerlere gelmeye çalıştım. Ben patron olmama rağmen çalışıyorum? Çünkü çalışmayı çok seviyorum, boş kalmayı sevmiyorum ve üretmeyi de çok seviyorum. Ürettikçe hoşuma gidiyor.

5
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi! Şimdi yanında 45 kişi çalışıyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor. 17 yıl önce aile ekonomisine katkıda bulunmak ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla evine yakın bir dükkanda gelinlik ve kaftan kiralama işine başladı. Evlenecek ve nişanlanacak kızlara gelinlik, abiye ve kaftan kiralamayla iş hayatına atılan ev hanımı Solmaz'ın hayatı açtığı iş yeri ile değişti.

6
gelinlik

KENDİ MARKASIYLA ÜRETİYOR 

Evli ve 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Nesrin Solmaz, işinde kendini iyice geliştirdikten sonra hurdacıdan aldığı dikiş makinesini tamir ettirip gelinlik ve abiye üretimine başladı. Kısa sürede işleri artınca kızları ile üretime devam eden Solmaz, daha sonra 4 kişiyi istihdam etti.

7
kiralık gelinlik

Kiraladığı gelinlik ile iş hayatına atılan ve hurdacıdan aldığı dikiş makinesi ile üretime başlayan Solmaz, şimdi kendisine ait iş yerinde gelinlik, abiye, nişanlık ve kaftan üretiyor.

Ürünlerine ilginin her geçen gün arttığını görünce işlerini büyütmek isteyen Solmaz, Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi'nde 3 katlı bir dükkan kiraladı. Atölyesini kuran ve üretim kapasitesini artıran Solmaz, büyük bir başarı ortaya koydu ve kendi markasıyla üretime başladı.

8
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi! Şimdi yanında 45 kişi çalışıyor

45 KİŞİ ÇALIŞIYOR 

Ürünlerini Türkiye'nin dört bir tarafında pazarlayarak işini büyüten Solmaz, bugün 3 katlı iş yerinde çoğunluğu kadın çalışan olan 45 işçi ile ürettiği gelinlikleri, abiyeleri, nişanlıkları ve kaftanları Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeye de ihraç etmeye hazırlanıyor.
Kurduğu işletmede hem patron olan hem de kendisi gibi meslek sahibi olmak isteyen ev kadınlarına istihdam sağlayan Solmaz, azmi ve çalışkanlığıyla birçok kadına örnek oluyor.

Zor şartlar altında başladığı iş hayatındaki başarı hikayesini anlatan Nesrin Solmaz, işini büyütüp daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedeflediğini söyledi.

