Erzincan'da suçlulara yönelik operasyon! 28 kişi yakayı ele verdi

Yurt genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonların bir yenisi Erzincan'da düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan toplam 44 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar arasında, 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı, gece vakti yağma, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından eşya hırsızlığı, silahla tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve mala zarar verme gibi suçlardan hüküm giymiş şahısların bulunduğu öğrenildi.

İFADEYE YÖNELİK ARANMA KAYDI BULUNAN 9 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, çocuğun cinsel istismarı, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve kasten öldürme suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 9 şahıs yakalandı.

Ayrıca, kamu malına zarar verme ile ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma suçlarından adli para cezası bulunan 2 şahsın da yapılan çalışmalar sonucu tespit edilerek işlem yapıldığı bildirildi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

Yakalanan toplam 28 şahıs, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.