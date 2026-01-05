Bugün Kabine Toplantısı var mı 5 Ocak? Kabine Toplantısı konuları ve gündemi

Milyonların yakından takip ettiği Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Ana gündemde Terörsüz Türkiye yer alırken, birçok konu ele alınacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI 5 OCAK?

5 Ocak günü yeni yılın ilk Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini ekonomi, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler kapsıyor. Türkiye'nin gündeminde olan birçok konu bugün toplantıda ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Yeni yılın ilk toplantısı bugün gerçekleştirilirken henüz toplantı başlamadı. Kabine Toplantısı bugün 15.00'te Ankara'da başlayacak. Yaklaşık 2-3 saat süren toplantı sonrasında alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Toplantının ana gündemi 2025 yılının son enflasyon rakamları, ekonomik refahı sağlamada atılacak adımlar olacak. 2025 yılının son enflasyon rakamları başta olmak üzere ülke gündemi ve dış politika odaklı konular ele alınacak.