Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

Ocak 05, 2026 10:36
1
Süper Kupa

Süper Kupa heyecanı 5 Ocak itibariyle yeniden başlıyor. Bu sezon yeni formatla gerçekleşecek Turkcell Süper Kupa, milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayacak. Kupa heyecanı hem taraftar hem de takımları sararken Süper Kupa’yı en çok kazanan takımlar da yeniden gündem oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un birden çok kazandığı Süper Kupa’yı 2018-2019 sezonunda kazanan takımın bugün amatör ligde top koşturması ise dikkatlerden kaçmadı…

2
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

 

Süper Kupa için Turkcell Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası’nın zirvesinde yarışan takımlar mücadele edecek. Yeni formatla bu sefer Süper Lig ikincisi, üçüncüsü ve Türkiye Kupası finalisti takımlar da bir şans elde edecek. Türkiye’nin en prestijli kupasını müzesine götürmek isteyen takımlar tüm kozlarını oynarken, Süper Kupa’yı en çok hangi takımın kazandığına dair merak da arttı…

3
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

SÜPER KUPAYI HANGİ YIL HANGİ TAKIM KAZANDI?

96/97 sezonu Galatasaray

4
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

97/98 sezonu Beşiktaş

5
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

06/07 sezonu Beşiktaş

6
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

07/08 sezonu Fenerbahçe

7
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

08/09 sezonu Galatasaray

8
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

09/10 sezonu Fenerbahçe

9
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

10/11 sezonu Trabzonspor

10
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

12/13 sezonu Galatasaray

11
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

13/14 sezonu Galatasaray

12
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

14/15 sezonu Fenerbahçe

13
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

15/16 sezonu Galatasaray

14
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

16/17 sezonu Galatasaray

15
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

17/18 sezonu Konyaspor

16
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

18/19 sezonu Akhisarspor

17
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

19/20 sezonu Galatasaray

18
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

20/21 sezonu Trabzonspor

19
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

21/22 sezonu Beşiktaş

20
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

22/23 sezonu Trabzonspor

21
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

23/24 sezonu Galatasaray

22
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

24/25 sezonu Beşiktaş

23
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

SÜPER KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR

GALATASARAY: 17 KEZ

24
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

BEŞİKTAŞ: 10 KEZ

25
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

TRABZONSPOR: 10 KEZ

26
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

FENERBAHÇE: 9 KEZ

27
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

AKHİSARSPOR: 1 KEZ

28
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

KONYASPOR: 1 KEZ

29
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

ANKARAGÜCÜ: 1 KEZ

30
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

ESKİŞEHİRSPOR: 1 KEZ

31
Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

GÖZTEPE: 1 KEZ

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.