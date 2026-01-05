Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

Kategoriler
Süper Kupa heyecanı 5 Ocak itibariyle yeniden başlıyor. Bu sezon yeni formatla gerçekleşecek Turkcell Süper Kupa, milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayacak. Kupa heyecanı hem taraftar hem de takımları sararken Süper Kupa’yı en çok kazanan takımlar da yeniden gündem oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un birden çok kazandığı Süper Kupa’yı 2018-2019 sezonunda kazanan takımın bugün amatör ligde top koşturması ise dikkatlerden kaçmadı…
Süper Kupa için Turkcell Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası’nın zirvesinde yarışan takımlar mücadele edecek. Yeni formatla bu sefer Süper Lig ikincisi, üçüncüsü ve Türkiye Kupası finalisti takımlar da bir şans elde edecek. Türkiye’nin en prestijli kupasını müzesine götürmek isteyen takımlar tüm kozlarını oynarken, Süper Kupa’yı en çok hangi takımın kazandığına dair merak da arttı…
96/97 sezonu Galatasaray
97/98 sezonu Beşiktaş
06/07 sezonu Beşiktaş
07/08 sezonu Fenerbahçe
08/09 sezonu Galatasaray
09/10 sezonu Fenerbahçe
10/11 sezonu Trabzonspor
12/13 sezonu Galatasaray
13/14 sezonu Galatasaray
14/15 sezonu Fenerbahçe
15/16 sezonu Galatasaray
16/17 sezonu Galatasaray
17/18 sezonu Konyaspor
18/19 sezonu Akhisarspor
19/20 sezonu Galatasaray
20/21 sezonu Trabzonspor
21/22 sezonu Beşiktaş
22/23 sezonu Trabzonspor
23/24 sezonu Galatasaray
24/25 sezonu Beşiktaş
GALATASARAY: 17 KEZ
BEŞİKTAŞ: 10 KEZ
TRABZONSPOR: 10 KEZ
FENERBAHÇE: 9 KEZ
AKHİSARSPOR: 1 KEZ
KONYASPOR: 1 KEZ
ANKARAGÜCÜ: 1 KEZ
ESKİŞEHİRSPOR: 1 KEZ
GÖZTEPE: 1 KEZ