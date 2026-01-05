Süper Kupa’yı en çok hangi takım kazandı? Bugünün amatör lig takımı dört büyükleri geride bırakmıştı

Süper Kupa için Turkcell Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası’nın zirvesinde yarışan takımlar mücadele edecek. Yeni formatla bu sefer Süper Lig ikincisi, üçüncüsü ve Türkiye Kupası finalisti takımlar da bir şans elde edecek. Türkiye’nin en prestijli kupasını müzesine götürmek isteyen takımlar tüm kozlarını oynarken, Süper Kupa’yı en çok hangi takımın kazandığına dair merak da arttı…