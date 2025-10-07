Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: 20 ilde kuvvetli sağanak

Yeni haftayla başlayan yağmurlu hava salı günü birçok bölgede etkisini sürdürüyor. İstanbul'un da aralarında olduğu 20 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm veren Meteoroloji, sel ve baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Yurdun batısında sıcaklık 5 derece düşecek. İşte 7 Ekim 2025 hava durumu tahminleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 08:25
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 08:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 7 Ekim 2025 tarihli raporuna göre: yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara'nın batısı, Eskişehir. Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: 20 ilde kuvvetli sağanak

Yağışların özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: 20 ilde kuvvetli sağanak

SICAKLIK 5 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: 20 ilde kuvvetli sağanak

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, , , vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: 20 ilde kuvvetli sağanak

Rüzgarın ise İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: 20 ilde kuvvetli sağanak

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak , akşam 21.00'e kadar devam edecek. Yarın hava çok bulutlu seyredecek. Perşembe günü ise megakentte yeniden yağmur bekleniyor.

Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: 20 ilde kuvvetli sağanak

EGE VE AKDENİZ'DE HORTUM RİSKİ

Muğla, Aydın kıyıları, İzmir’in kuzey ve güney ilçelerinde saat 22.00'ye kadar; Batı Akdeniz’de de Antalya ve Burdur’un doğusu ile Isparta çevrelerinde çarşamba günü gece saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli , yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: 20 ilde kuvvetli sağanak

20 İLDE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın için turuncu kod veren Meteoroloji; İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla, Uşak, Kütahya, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya için de sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: 20 ilde kuvvetli sağanak

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

  • İSTANBUL 16°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • ANKARA 10°C, 24°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • İZMİR 17°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da yağmur: Gece başladı, gün boyu sürecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Soğuk hava, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı: Siklonik hava dalgası etkili oluyor
ETİKETLER
#hava durumu
#yağış
#rüzgar
#sel
#fırtına
#su baskını
#Meteoroloji Uyarısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.