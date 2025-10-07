Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: 20 ilde kuvvetli sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 7 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporuna göre: yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara'nın batısı, Eskişehir. Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SICAKLIK 5 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Rüzgarın ise İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, akşam 21.00'e kadar devam edecek. Yarın hava çok bulutlu seyredecek. Perşembe günü ise megakentte yeniden yağmur bekleniyor.

EGE VE AKDENİZ'DE HORTUM RİSKİ

Muğla, Aydın kıyıları, İzmir’in kuzey ve güney ilçelerinde saat 22.00'ye kadar; Batı Akdeniz’de de Antalya ve Burdur’un doğusu ile Isparta çevrelerinde çarşamba günü gece saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

20 İLDE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın için turuncu kod veren Meteoroloji; İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla, Uşak, Kütahya, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya için de sarı kodlu uyarıda bulundu.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU