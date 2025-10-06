Soğuk hava, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı: Siklonik hava dalgası etkili oluyor

Yunanistan üzerinden gelen siklonik hava dalgası Türkiye'nin batısına soğuk hava ve yağış getiriyor. Haziran ayından beri yağış yüzü görmeyen Edirne, Balkanlar'dan gelen etkiyle sağanak sevinci yaşadı.

Akşam saatlerinde başlayan yağışlarla caddelerde su birikintileri oluştu, trafik yoğunluğu yaşandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde trafik akışının aksamaması için çalışma yaptı.

METEOROLOJİ SARI KOD VERMİŞTİ



Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, sağanak yağışın 24 saat boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek, su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Bu gece saatlerinden itibaren yağışların yurdun iç kesimlerine kadar ilerlemesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara'nın batısı, Eskişehir. Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların 3-5 derece kadar düşmesiyle kış havası kendini hissettirecek.