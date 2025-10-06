Menü Kapat
 Banu İriç

Soğuk hava, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı: Siklonik hava dalgası etkili oluyor

Ekim ayıyla beraber Türkiye sohbahar havasının etkisi altına girmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan soğuk hava ve sağanak uyarısıyla beraber siklonik hava dalgası yurda giriş yaptı.

Yunanistan üzerinden gelen siklonik hava dalgası 'nin batısına soğuk hava ve getiriyor. Haziran ayından beri yağış yüzü görmeyen , Balkanlar'dan gelen etkiyle sağanak sevinci yaşadı.

Soğuk hava, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı: Siklonik hava dalgası etkili oluyor

Akşam saatlerinde başlayan yağışlarla caddelerde su birikintileri oluştu, trafik yoğunluğu yaşandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde trafik akışının aksamaması için çalışma yaptı.

Soğuk hava, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı: Siklonik hava dalgası etkili oluyor

METEOROLOJİ SARI KOD VERMİŞTİ


Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, sağanak yağışın 24 saat boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek, su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Soğuk hava, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı: Siklonik hava dalgası etkili oluyor

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Bu gece saatlerinden itibaren yağışların yurdun iç kesimlerine kadar ilerlemesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara'nın batısı, Eskişehir. Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların 3-5 derece kadar düşmesiyle kış havası kendini hissettirecek.

Soğuk hava, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı: Siklonik hava dalgası etkili oluyor
ETİKETLER
#Türkiye
#hava durumu
#yağış
#edirne
#sel
#Siklon
#Yaşam
