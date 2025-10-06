Emekliye ev kiralamadılar! Bakanlık affetmedi, ilan sonrası ceza!

Ev kiralarında bazı ev sahiplerinin fahiş kira talepleri vatandaşları bezdirdi. Bunun yanı sıra bazı ayrımcı talepler de tepki çekiyor. Bir ilan sitesinde yayımlanan kiralık konut ilanında emekliye kiracı istenmediği notu sonrası Ticaret Bakanlığı yaptırım uyguladı.

"EMEKLİYE KİRALIK DEĞİLDİR" NOTU AYRIMCILIK SAYILDI

Söz konusu ilanda emeklilerin maaşına haciz konulamadığı için kiracı olarak tercih edilmediği "Emekliler aramasın" notu düşüldü ve memur ya da kurumsal şirket çalışanı tercih edileceği belirtildi. İlanı arayanların kredi notu sorgusunun ve adli sicil kaydının isteneceği de şartlar arasında yer aldı.

EMLAK ŞİRKETİNE CEZA

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, bir ilan sitesinde "emekliye kiralık değildir" ibaresiyle yayımlanan konut ilanının yayından kaldırıldığını ve yayımlayan emlak işletmesine idari para cezası uygulandığını açıkladı.



Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Kaplan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir ilan sitesinde ‘emekliye kiralık değildir’ ibaresiyle yayımlanan konut ilanı, Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya; vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.