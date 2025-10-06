Menü Kapat
SON DAKİKA!
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru ne zaman? Başvuru tarihi ve ödeme planı bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ni duyurdu. Türkiye'nin dört bir yanında ise TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusunun ne zaman başlayacağı ve konutların nerede yapılacağı araştırıldı. Başvurular henüz başlamazken gözler TOKİ son dakika duyurularında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , "Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadeleri ile 500 bin sosyal konut projesini duyurmuştu.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin tarihi henüz duyurulmadı. Önümüzdeki süreçte başvuruların başlaması ile beraber detayların da belli olması bekleniyor. Son günlerde ortaya çıkan sahte siteler aracılığıyla birçok kişi dolandırılırken duyurular için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı açıklamalarını takip etmelisiniz.

Recep Tayyip Erdoğan, başvuru tarihleri ile ilgili "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 Bin Sosyal Konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. 500 Bin Sosyal Konut projemizle vatandaşlarımızın konuta erişimini çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı. Buna göre başvuruların yakın zamanda başlaması bekleniyor.

500 BİN KONUT PROJESİ NEREDE YAPILACAK?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek olan projede bekleyiş devam ediyor. Binlerce kişinin ev sahibi olacağı projenin başvuru tarihi ve yeri henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan açıklama sonrasında detayları haberimizden takip edebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız"

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI 2025

81 ilde vatandaşların uygun fiyatlara ev alabilmesi için yardımcı olan TOKİ projeleri ilgi görmeye devam ediyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin detayları henüz belli olmazken ödeme planı ve başvuru şartlarına dair açıklama bulunmuyor. Kısa süre içerisinde TOKİ tarafından tüm detayların duyurulması bekleniyor.

