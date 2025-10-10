Hastane şantiyesinde bıçaklı kavga: Ortalık savaş alanına döndü!

Karaman’da hastane şantiyesindeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağı 4 kişi yaralandı. Kavga olayı, akşam saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi’nde bulunan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek bina inşaatının şantiyesinde yaşandı.

DARP EDİLDİLER

Edinilen bilgiye göre, hastane inşaatında çalışan bir gurup işçi arasında ‘Yüksek sesle konuşma’ yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S.U. (36) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanırken, 3 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavganın yaşandığı inşaat alanına gelen çevik kuvvet ekibi güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı S.U. ambulansla inşaatın bitişiğinde bulunan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralıların ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Tedavi süren S.U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de şantiyeye gelerek çalışma yaptı. Olaydan sonra polis kavgaya karıştıkları ileri sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.