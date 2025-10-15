Apple M5 çipli MacBook Pro ve iPad Pro modellerini tanıttı: İşte özellikler ve fiyatlar

Teknoloji devi Apple, 9 Eylül'de yeni iPhone 17 serisi, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 ve Apple Watch Ultra 3 modellerini tanıtmıştı. Şirket 1 ay sonra MacBook Pro ve iPad Pro cihazlarının M5 işlemcisiyle donatılmış versiyonlarını duyurdu.

14 İNÇ MACBOOK PRO GÜCÜNE GÜÇ KATTI

MacRumors'un haberine göre, Apple'ın yeni nesil M5 çipi, M4 çip gibi 10 çekirdekli CPU'ya, 10 çekirdekli GPU'ya ve 16 çekirdekli Neural Engine'a sahip. Şirket yeni çipin kod derleme gibi belirli iş yükleri için yüzde 20'ye kadar daha hızlı CPU performansı ve profesyonel uygulamalarda 1,6 kata kadar daha hızlı grafik performansı sunduğunu iddia ediyor.

Tasarım açısından büyük bir değişiklik bulunmayan temel 14 inç MacBook Pro, 1.000 nit'e kadar SDR parlaklığı ve 1.600 nit'e kadar HDR parlaklığı sunan Liquid Retina XDR ekranını koruyor.

Cihazda ayrıca üç adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, bir SD kart yuvası, bir 3,5 mm kulaklık girişi, MagSafe 3 manyetik şarj bağlantı noktası ve Touch ID düğmeli arkadan aydınlatmalı klavye yer alıyor.

YENİ M5 MACBOOK PRO TÜRKİYE FİYATI

Apple'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni M5 çipli 14 inç MacBook Pro için ön siparişler bugün başladı. Cihazın müşterilere ulaşması ve mağazalarda satışa sunulması ise 22 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Bilgisayarın başlangıç fiyatları ise şu şekilde:

512 GB depolama ve 16 GB RAM'lı model: 94 bin 999 TL

1 TB depolama ve 16 GB RAM'lı model: 105 bin 999 TL

512 GB depolama ve 24 GB RAM'lı model: 116 bin 999 TL

YENİ IPAD PRO: M5 ÇİP VE DAHA HIZLI ŞARJ

M5 MacBook Pro'ya ek olarak Apple, aynı çipten güç alan iPad Pro modelini de duyurdu. Yeni iPad'i özel kılan en önemli detaylardan biri: hücresel versiyonların Apple tarafından tasarlanan C1X modemine sahip olması. Bu modem, selefine göre yüzde 50'ye kadar daha hızlı hücresel veri performansı sağlıyor ve bunu çok daha yüksek bir verimlilikle yapıyor.

Ayrıca tablet Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread özelliklerini mümkün kılan yeni Apple tasarımı kablosuz ağ çipi N1'i de içeriyor. Apple, N1'in 5 GHz ağlara bağlanıldığında daha iyi performans getirdiğini, Kişisel Erişim Noktası ve AirDrop gibi özelliklerin genel performansını ve güvenilirliğini artırdığını ifade ediyor.

Yeni iPad Pro, önceki nesle göre neredeyse yüzde 30 artışla 150 GB/s'nin üzerinde birleşik bellek bant genişliğine sahip. Ayrıca 2 kata kadar daha hızlı depolama okuma ve yazma hızları sunuyor. 256 GB ve 512 GB modelleri 12 GB bellek ile başlıyor.

Yeni iPad Pro'nun getirdiği yenilikler, harici ekranları 120 Hz'e kadar çalıştırma ve düşük gecikme sağlamak amacıyla geliştirilen Adaptive Sync desteği de içeriyor. Hızlı şarj özelliği de artık destekleniyor. 40W veya daha yüksek bir adaptörle, yeni iPad Pro'nun yaklaşık 30 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj olacağı belirtiliyor.

YENİ M5 IPAD PRO TÜRKİYE FİYATI

Yeni iPad Pro için ön siparişler bugün başladı ve cihaz 22 Ekim Çarşamba günü satışa sunulacak. Fiyatlar şu şekilde:

11 inçlik model:

256 GB depolama + 12 GB RAM: 59 bin 999 TL

512 GB depolama + 12 GB RAM: 69 bin 999 TL

1 TB depolama + 16 GB RAM: 93 bin 999 TL

2 TB depolama + 16 GB RAM: 117 bin 999 TL

13 inçlik model: