Otomobil takla atarak ters döndü, yaralanan olmadı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak ters döndü, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Suşehri ilçesi Ekrem Erdem Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile V.M. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Ters dönen otomobil içerisinde bulunan iki kişi, kazada şans eseri yara almadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.