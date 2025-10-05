LPG tankı yerinden fırladı: Sivas'taki feci kazada çok sayıda yaralı var!

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında yerinden fırlayan LPG tankının patlamaması faciayı önledi, kazada 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü yakınlarında yaşandı.

YERİNDEN FIRLADI

Sivas’tan Ankara istikametine gitmekte olan otomobil ile aynı istikamette gitmekte olan araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Fiat marka araç yol kenarındaki direğe çarparak parçalandı. Araç hurdaya dönerken bagajında ki LPG tankı yerinden fırladı.

Hortumları sayesinde araçla bağlantısı kesilmeyen tankın patlamaması faciayı önledi. Kaza her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.