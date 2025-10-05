Menü Kapat
20°
Gaziantep'te kardeş vahşeti! Ekmek bıçağını abisinin boğazına sapladı

Gaziantep'te iki kardeş arasındaki husumet vahşetle sonuçlandı. Kardeşi tarafında ekmek bıçağı ve maket bıçağı ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişi hayatını kaybetti.

'in ilçesinde meydana gelen olayda; aralarında daha önceden husumet bulunan Yaşar Tüzel (40) ile ağabeyi Mehmet Tüzel (45) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Gaziantep'te kardeş vahşeti! Ekmek bıçağını abisinin boğazına sapladı

EKMEK BIÇAĞINI BOĞAZINA SAĞLADI

Kavga sırasında kardeşi Yaşar Tüzel tarafından ekmek bıçağı ve maket bıçağı ile boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mehmet Tüzel ağır yaralandı.

Gaziantep'te kardeş vahşeti! Ekmek bıçağını abisinin boğazına sapladı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Tüzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili katil zanlısı Yaşar Tüzel gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

