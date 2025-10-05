Gaziantep'te kardeş vahşeti! Ekmek bıçağını abisinin boğazına sapladı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda; aralarında daha önceden husumet bulunan Yaşar Tüzel (40) ile ağabeyi Mehmet Tüzel (45) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

EKMEK BIÇAĞINI BOĞAZINA SAĞLADI

Kavga sırasında kardeşi Yaşar Tüzel tarafından ekmek bıçağı ve maket bıçağı ile boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mehmet Tüzel ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Tüzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili katil zanlısı Yaşar Tüzel gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.