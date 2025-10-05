Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Gündem
Denizdeki vatandaşlar acı olayı anbean izledi! Genç kız 35 metre yüksekten düştü

Antalya'da denizde jetski kullanan vatandaşlar, yaklaşık 35 metre yükseklikteki falezlerden bir kişini düştüğünü gördü. Vatandaşlardan gelen ihbarın ardından yapılan çalışmalarla bir genç kızın cansız bedeni karaya çıkartıldı. Üstünden kimlik çıkmayan genç kızın, yüz tanıma sistemi aracılığı ile cesedin 18 yaşındaki Fatma Dilek Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Saat 13.00 sıralarında Muratpaşa'daki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktaya yakın bir konumda jetski ile suda bulunan vatandaşlar bir kişinin yaklaşık 35 metrelik falezlerin üst noktasından denize düştüğünü gördü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmeleri üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi.

Denizdeki vatandaşlar acı olayı anbean izledi! Genç kız 35 metre yüksekten düştü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Belirtilen konuma gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri denizde yapılan kısa süreli aramanın ardından su yüzeyinde bir kadına ait olduğu belirlenen cansız bedene ulaştı. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizdeki vatandaşlar acı olayı anbean izledi! Genç kız 35 metre yüksekten düştü

YÜZ TANIMA SİSTEMİ İLE KİM OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Deniz polisi genç kızı sudan çıkartarak bota aldığı cansız bedenini Antalya Yat Limanı'na getirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç kızın yüz tanıma sistemi (YTS) ile yapılan sorgusunda kimliğinin Fatma Dilek Yılmaz (18) olduğu belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Yılmaz'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizdeki vatandaşlar acı olayı anbean izledi! Genç kız 35 metre yüksekten düştü
